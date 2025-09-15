Công bố doanh thu các dự án BOT, nhiều trạm thu về số tiền khủng 15/09/2025 17:41

(PLO)- Các dự án Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, xây dựng hầm Đèo Cả qua Quốc lộ 1… đều có doanh thu cao.

Cục Đường bộ vừa công khai số liệu doanh thu, lưu lượng dịch vụ sử dụng đường bộ tại các dự án BOT, BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh) trong tháng 7-2025.

Theo báo cáo, cả nước hiện có 54 dự án thu phí dịch vụ đường bộ. Trong tháng 7, tổng doanh thu đạt hơn 1.558 tỉ đồng, với gần 22 triệu lượt xe qua trạm.

Tính lũy kế đến hết tháng 7-2025, tổng số thu phí các trạm BOT đạt hơn 8.112 tỉ đồng. Cùng kỳ, tổng lưu lượng xe đạt hơn 126,8 triệu lượt.

Pháp Vân - Cầu Giẽ là một trong các dự án có doanh thu lớn. Ảnh: V.LONG

Trong đó, các dự án có doanh thu tốt phải kể đến là tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc đường bộ cao tốc Bắc - Nam), dự án Hà Nội - Hải Phòng, xây dựng hầm Đèo Cả qua Quốc lộ 1…

Việc công khai định kỳ doanh thu và lưu lượng thu phí được Cục Đường bộ cho biết là để bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động quản lý, khai thác các dự án hạ tầng giao thông. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và địa phương giám sát, đồng thời điều chỉnh phương án thu phí, vận hành công trình khi cần thiết.

Tải xem doanh thu các dự án BOT, BOO.