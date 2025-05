CSGT Đồng Nai và Lâm Đồng tăng cường xử lý xe chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 20 21/05/2025 10:12

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 20-5, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi làm việc với Đội CSGT đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) về tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong 5 tháng đầu năm 2025 trên Quốc lộ 20 và các huyện Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú.

Theo báo cáo của Đội CSGT đường bộ số 2, trong 5 tháng đầu năm 2025, đã phát hiện và lập biên bản 6.686 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 433 phương tiện với phạt số tiền dự kiến hơn 11,7 tỉ đồng.

Trong 5 tháng đã xảy ra 38 vụ, làm 31 người chết và 14 người bị thương (giảm 8 vụ và giảm 17 người bị thương). Trên Quốc lộ 20, đã xảy ra 19 vụ TNGT, làm 16 người chết và 6 người bị thương (giảm 1 vụ tai nạn và 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024).

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CA

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Anh Sơn chỉ đạo Phòng CSGT và Đội CSGTĐB số 2 tiếp tục tập trung xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, chú trọng tuần tra, kiểm soát cơ động, phát hiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng CSGT và Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Trạm CSGT Mađaguôi (Công an Lâm Đồng) trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm tốc độ, chở quá tải trên quốc lộ 20 qua địa bàn 2 tỉnh, phòng ngừa TNGT xảy ra, điều tiết giao thông trong các dịp Lễ, Tết.

Đồng thời, rà soát hệ thống đèn tín hiệu, cơ sở hạ tầng để kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng quản lý khắc phục những bất cập về đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch kẻ đường, điểm đen về TNGT nhằm đảm bảo TTATGT trên tuyến địa bàn được giao.