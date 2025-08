CSGT TP.HCM đảm bảo ATGT đường thủy trong mùa mưa bão 04/08/2025 14:24

Ngày 4-8, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy số 3, phòng CSGT, Công an TP.HCM đã ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn đường thủy và đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy trong mùa mưa bão.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã tuần tra dọc tuyến sông Sài Gòn.

Tại bến phà Cá Lăng (phường Phú An, TP.HCM), lực lượng CSGT đã kiểm tra các giấy tờ liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách của các phương tiện. Đồng thời, nhắc nhở chủ cơ sở và người dân chấp hành nghiêm quy định về ATGT, đảm bảo tính mạng tài sản khi di chuyển qua sông.

Đội CSGT đường thủy số 3 tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn đường thủy và đảm bảo ATGT đường thủy trong mùa mưa bão. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận, các chủ cơ sở đã chấp hành nghiêm quy định, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và những thiết bị cần thiết khi hoạt động vận chuyển phương tiện, hành khách. Người dân khi đi qua phà cũng tự giác mặc áo phao để đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo đội CSGT đường thủy số 3, đội phụ trách 4 tuyến sông lớn tại khu vực Bình Dương cũ gồm: sông Đồng Nai, Thị Tính, sông Bé và một phần sông Sài Gòn (từ phường Phú An đến lòng hồ Dầu Tiếng). Dù địa bàn rộng nên lực lượng CSGT đã tập trung lực lượng tuần tra liên tục để đảm bảo tình hình ANTT.

Cũng theo lãnh đạo đội CSGT đường thủy số 3, chấp hành nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo phòng CSGT, đội đã tăng cường tuần tra tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.

CSGT cũng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm như trộm cắp tại cảng, bến. Khai thác thủy sản, khoáng sản trái phép. Buôn bán, vét xăng dầu trái phép. Đồng thời, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tuyến đường thủy để xâm nhập, gây rối ANTT.

Đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động vận chuyển hành khách có nguy cơ dẫn đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân. Bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa trên sông, kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện an toàn hoạt động.

Lực lượng CSGT cũng kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện, chủ bến khách, lái tàu, người tham gia giao thông các quy định của pháp luật liên quan đến ATGT đường thủy nội địa; chấp hành nghiêm các quy định đăng ký, đăng kiểm phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy.

Mới đây, phòng CSGT, Công an TP.HCM đã ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên đường thủy và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, để góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Tại lễ ra quân, Thượng tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng CSGT cho biết, từ đầu năm đến nay, phòng CSGT đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn đường thủy. Nhờ đó, tình hình ANTT trên các tuyến đường thủy đảm bảo ổn định.

Thượng tá Trần Quốc Dũng yêu cầu chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ CSGT đường thủy chấp hành nghiêm quy trình công tác, giữ lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, coi sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

“Lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các vi phạm trật tự ATGT đường thủy, đặc biệt là nguyên nhân gây tai nạn và các hành vi vi phạm trong vận chuyển hành khách có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão”, Thượng tá Trần Quốc Dũng nhấn mạnh.

Lực lượng CSGT tuyên truyền, kiểm tra công tác đảm bảo ATGT khi di chuyển qua phà. Ảnh: LÊ ÁNH

Lực lượng CSGT hướng dẫn người dân mặc áo phao đúng cách. Ảnh: LÊ ÁNH

Người dân khi lưu thông qua phà cũng tự giác mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Ảnh: LÊ ÁNH