Cục An ninh nội địa tặng xe đạp cho học sinh và quà cho người nghèo ở Cần Thơ, Vĩnh Long 11/11/2025 16:42

(PLO)- Cục An ninh nội địa phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an TP Cần Thơ và nhà hảo tâm trao tặng xe đạp cho học sinh và quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong hai ngày 9 và 10-1, Cục An ninh nội địa, Bộ công an phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Cần Thơ và một số nhà hảo tâm như: Quỹ khuyến học khuyến tài Đông A, Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Linh đã tổ chức tặng xe đạp cho các học sinh và tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn ở tỉnh Vĩnh Long (Khu vực Trà Vinh cũ) và Cần Thơ (Khu vực Sóc Trăng cũ).

Cục An ninh nội địa, Bộ công an phối hợp tặng xe đạp cho các học sinh ở xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ

Đến tham dự có Thượng tá Thạch Chanh Đa, Trưởng phòng An ninh nội địa; Thượng tá Huỳnh Nhân, Phó Trưởng phòng 4, cục An ninh nội địa, lãnh đạo Quỹ Khuyến học Khuyến tài Đông A; Lãnh đạo Công ty Dược phẩm Hoa Linh và đại diện công an, chính quyền hai địa phương mà đoàn đến trao quà.

Thượng tá Huỳnh Nhân, Phó Trưởng phòng 4, cục An ninh nội địa trao xe đạp và quà cho học sinh và bà con ở xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long

Tại hai địa phương, đoàn công tác đã trao xe đạp cho 150 học sinh nghèo hiếu học và 200 phần quà, tiền mặt cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số quà gồm 150 xe đạp, tiền mặt và hàng hóa là gần 500 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Mỹ Hương tặng hoa cho đại diện đoàn công tác