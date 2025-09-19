Cục Đường bộ phê bình nhiều Sở Xây dựng phía Nam vì chậm giải ngân vốn 19/09/2025 18:38

Cục trưởng Cục Đường Bộ Bùi Quang Thái vừa có văn bản phê bình 21 Sở Xây dựng và 1 ban quản lý dự án vì giải ngân vốn đầu tư công chậm.

Báo cáo từ các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cho thấy đến ngày 10-9, khối lượng nghiệm thu và giải ngân rất chậm, không đáp ứng kế hoạch đã đăng ký và tiến độ yêu cầu. Một số đơn vị còn chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành của cục.

Để khắc phục tình trạng này, Cục Đường bộ yêu cầu các chủ đầu tư và ban quản lý dự án tập trung, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn quản lý, bảo trì. Các đơn vị phải có giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2025.

Danh sách các Sở Xây dựng bị phê bình. Ảnh: V.LONG

Cục cũng yêu cầu rà soát, xác định rõ phần vốn dư hoặc vốn không thể giải ngân, báo cáo kết quả về cục và chịu trách nhiệm nếu chậm trễ hoặc báo cáo số liệu không chính xác. Việc cập nhật số liệu phải được thực hiện thường xuyên trên phần mềm quản lý kế hoạch và dự toán chi phí bảo trì đường bộ; đồng thời báo cáo kết quả định kỳ vào ngày 28 hằng tháng bằng văn bản.

Các phòng chuyên môn thuộc cục được giao nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ, kịp thời kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo lãnh đạo. Phòng Kế hoạch - Tài chính phải căn cứ số liệu từ các đơn vị để tham mưu phương án xử lý phần vốn dư hoặc vốn không sử dụng hết, đảm bảo không để xảy ra tình trạng giải ngân thấp.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Đường bộ giao các phó cục trưởng phụ trách địa bàn trực tiếp làm việc với những địa phương, đơn vị có tiến độ chậm để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Các địa phương và Sở Xây dựng liên quan cũng được yêu cầu phối hợp, báo cáo kịp thời, tránh tình trạng dây dưa làm ảnh hưởng kế hoạch chung.