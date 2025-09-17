Cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị phạt 4,5 năm tù và 2 tỉ đồng 17/09/2025 11:38

(PLO)- HĐXX tuyên hình phạt tiền đối với bị cáo Phạm Văn Tam với mức 2 tỉ đồng về tội trốn thuế và 4 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Ngày 17-9, sau một buổi xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Asanzo đối với hai bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (TGĐ Công ty, em trai của ông Tam).

Bị cáo Phạm Xuân Tình bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

HĐXX vụ cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam buôn lậu, trốn thuế. Ảnh: TRẦN MINH

HĐXX nhận định căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và những người liên quan... có đủ căn cứ xác định, thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam, Phạm Xuân Tình đã ký hợp đồng nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo).

Sau đó, xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không khai báo thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp (ghi nội dung không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Căn cứ kết quả giám định về thuế, từ năm 2017 đến năm 2019, Công ty Asanzo đã có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng (thuế giá trị gia tăng là 4,1 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỉ đồng).

HĐXX xác định thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, Phạm Văn Tam mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Trương Ngọc Liêm làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Giám đốc cũ là Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm) và liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm, không yêu cầu Trương Ngọc Liêm lẩn tránh cơ quan công an và chu cấp tiền cho Liêm.

Phạm Văn Tam đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu vào ngày 5-9-2018 tại Cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM với giá trị lô hàng buôn lậu qua định giá là hơn 414,7 triệu đồng.

HĐXX nhận định, VKS truy tố hai bị cáo với các tội danh trên là đúng quy định pháp luật.

Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo đã nộp khắc phục tiền trốn thuế. Bị cáo Tam đã nộp thêm hơn 414 triệu đồng khắc phục cho hành vi buôn lậu...