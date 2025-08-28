Cựu ĐS Mỹ Ted Osius: Ngoại giao Việt Nam thành công nổi bật cả chính trị và kinh tế 28/08/2025 16:39

(PLO)- Theo Cựu Đại sứ Mỹ Ted Osius, ngành ngoại giao Việt Nam thời gian qua đã chứng kiến rất nhiều thành công nổi bật cả về chính trị và kinh tế, giúp nâng tầm vị thế đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28-8-1945 – 28-8-2025), báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi nhiều ý nghĩa với cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam – ông Ted Osius.

Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) -

﻿Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vị cựu ĐS Mỹ đã có những chia sẻ chân thành về những thành công nổi bật của ngoại giao Việt Nam, đặc biệt về ngoại giao kinh tế.

Ngoại giao Việt Nam nổi bật cả chính trị và kinh tế

. PV: Ông có thể chia sẻ nhận xét về những thành công của ngoại giao Việt Nam trong thời gian gần đây đối với vị thế chính trị của đất nước?

+ Cựu ĐS Mỹ Ted Osius: Theo quan điểm của tôi, các nhà ngoại giao Việt Nam đã thành công trong khu vực Đông Nam Á cũng như trong quan hệ với các cường quốc trên thế giới. Việt Nam có quan hệ mạnh mẽ, vững vàng với Mỹ và cùng lúc đó có quan hệ tốt với Trung Quốc và Nga, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước có vị thế và tiếng nói quan trọng.

. PV: Xin được có câu hỏi với ông về vai trò của ngoại giao với kinh tế đất nước. Theo ông, trong bối cảnh toàn cầu mới thì ngoại giao kinh tế của Việt Nam thời gian qua đã đạt được những mục tiêu nào nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống cho người dân?

+ Cựu ĐS Mỹ Ted Osius: Những năm gần đây, Việt Nam đã thành công trong thu hút mạnh dòng vốn vào sản xuất. Có thể nói Việt Nam đã thu hút được lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài vào sản xuất và nhiều lĩnh vực liên quan. Những năm gần đây Việt Nam cũng phát triển tốt nền kinh tế sáng tạo, giúp cải thiện vị thế từ nước thu nhập trung bình thấp lên nước thu nhập trung bình cao.

Việt Nam đồng thời cũng rất tích cực trong việc phát triển nguồn nhân lực thông qua gia tăng cơ hội học tập ở trong và ngoài nước cho người lao động. Có thể lấy ví dụ như Intel. Intel đã ở Việt Nam nhiều thập niên và đã tuyển dụng hơn 6.000 kĩ sư và người lao động, doanh nghiệp này cũng là một phần trong hệ sinh thái cho phép tiến hành hoàn chỉnh công đoạn nghiên cứu và thiết kế sản phẩm bán dẫn, đóng gói cũng như kiểm thử.

Câu chuyện đầu tư: Việt Nam và các nước cần nhau

. PV: Ông có thể nhận xét những điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam? Và những điểm nghẽn nào cần phải giải quyết để thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả hơn, thưa ông?

+ Cựu ĐS Mỹ Ted Osius: Thời gian gần đây, Việt Nam đã có nhiều thay đổi được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao. Việt Nam đã giảm đi số lượng các bộ ban ngành, giảm đi số tỉnh thành, quy trình ra quyết định vì vậy được rút ngắn hơn.

Từ góc độ của nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoại tin rằng các biện pháp cải cách mới nhất sẽ giúp Việt Nam hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Việc đầu tư làm ăn kinh doanh của nhà đầu tư ngoại đã trở nên thuận lợi hơn.

Nổi bật có thể kể đến quy định visa được nới lỏng trong thời gian gần đây. Nhờ thế các doanh nhân nước ngoài cũng dễ ra vào Việt Nam hơn để đầu tư kinh doanh. Các sinh viên nước ngoài đến Việt Nam thuận lợi hơn, hoạt động thăm thân của các gia đình Việt Nam và Mỹ cũng thuận lợi hơn.

Việt Nam đồng thời cũng đang có chính sách rất thuận lợi dành cho các kiều bào từ khắp thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trở về và đóng góp cho sự phát triển của kinh tế và xã hội Việt Nam.

. PV: Trong những năm gần đây, ngày một nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt đến thị trường có trình độ phát triển cao như Mỹ, ông có lời khuyên gì cho họ?

+ Cựu ĐS Mỹ Ted Osius: Đối với doanh nghiệp Mỹ khi đầu tư vào Việt Nam, điều quan trọng nhất là tìm được đối tác phù hợp, điều ngược lại cũng áp dụng với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Mỹ hay bất kỳ thị trường các nước phát triển nào.

Mỹ đang rất cần thu hút dòng vốn đầu tư từ Việt Nam. Trong sự kiện xúc tiến đầu tư do chính phủ Mỹ tổ chức có tên “Select USA” vừa rồi, phía Việt Nam đã cử số lượng doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay sang Mỹ tìm hiểu cơ hội làm ăn kinh doanh.

Nói về câu chuyện đầu tư vào Mỹ thành công, có thể nhìn vào doanh nghiệp Thái Lan hoặc Singapore. Tôi nghĩ rằng một lĩnh vực tiềm năng để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ chính là nông nghiệp. Cả hai bên, doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ đều đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực công nghệ cao và nhiều ngành nghề khác nữa.

. Xin cám ơn ngài cựu ĐS vì có những chia sẻ rất chân thành và thực tế.