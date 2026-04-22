Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng lãnh án vì gửi tài liệu điều tra cho khách hàng 22/04/2026 14:03

(PLO)- Bị cáo Trần Hữu Cường đã có hành vi gửi văn bản yêu cầu hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của Công an TP.HCM cho một nữ khách hàng...

Ngày 22-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Cường (41 tuổi, cựu giám đốc chi nhánh một ngân hàng) 2 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo cáo trạng, ngày 21-7-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hành công văn gửi chi nhánh ngân hàng với nội dung hỗ trợ cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng mang tên NVD để xác minh, điều tra làm rõ hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bị cáo Trần Hữu Cường tại tòa. Ảnh: NGUYỄN DUY

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã trích xuất hình ảnh, nội dung tin nhắn giữa bị cáo Trần Hữu Cường và VBN (vợ của D, liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng) và phát hiện hình ảnh có nội dung công văn trên.

Xác định nội dung công văn là tài liệu quan trọng trong việc điều tra xử lý tội phạm đã bị bị cáo Cường chuyển cho người có liên quan biết, Công an TP.HCM đã triệu tập bị cáo Cường làm việc.

Quá trình điều tra vụ án đã xác định bị cáo Cường là giám đốc chi nhánh một ngân hàng từ năm 2022. N là khách hàng thường vay tiền của ngân hàng nên quen biết với Cường.

Quá trình duyệt hồ sơ vay vốn, bị cáo Cường phát hiện tài khoản ngân hàng do D là chủ tài khoản đang bị cơ quan công an xác minh. Bị cáo Cường đã gửi tin nhắn thông báo và hình ảnh công văn cho Ngọc qua Zalo.

Nhận được tin nhắn của Cường, N đưa cho chồng là D xem để tìm cách giải quyết.

Khi xem xong, D liên hệ với nhiều người để hỏi tính chất của công văn là gì và xóa toàn bộ nội dung dữ liệu có trong điện thoại liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng để tránh việc bị điều tra.

Theo công văn của ngân hàng trả lời cho CQĐT: "Không có quy định cho phép cán bộ nhân viên được thông báo, gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng, người có liên quan biết".

Đối với N, quá trình điều tra xác định N không phải là người có chức vụ, quyền hạn nên CQĐT không xử lý là có căn cứ.