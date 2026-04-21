Gửi tài liệu điều tra cho khách hàng, một cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM sắp hầu tòa 21/04/2026 15:03

(PLO)- Quá trình duyệt hồ sơ vay vốn, một cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng đã gửi công văn là tài liệu quan trọng trong việc điều tra xử lý tội phạm cho người có liên quan biết.

Ngày mai (22-4), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Hữu Cường (41 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng Đại chúng Việt Nam - PvcomBank chi nhánh Gò Vấp) về tội cố ý làm lộ bí mật công tác theo điểm đ khoản 2 Điều 361 BLHS.

Phiên xét xử do thẩm phán Nguyễn Văn Hậu làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, thực hiện việc xác minh, điều tra tin báo tố giác của người dân đối với vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Nguyễn Văn Đang cùng các đồng phạm thực hiện, ngày 21-7-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hành công văn gửi PVcomBank chi nhánh Gò Vấp với nội dung "hỗ trợ cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng mang tên NGUYEN VAN DANG để xác minh điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng".

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành trích xuất hình ảnh, nội dung tin nhắn của bị cáo Trần Hữu Cường và Vy Bảo Ngọc (vợ của Đang, liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng) và phát hiện hình ảnh có nội dung công văn trên.

Xác định nội dung công văn là tài liệu quan trọng trong việc điều tra xử lý tội phạm đã bị bị cáo Trần Hữu Cường chuyển cho người có liên quan biết. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã triệu tập bị cáo Trần Hữu Cường đến trụ sở công an làm việc.

Quá trình điều tra vụ án, đã xác định bị cáo Trần Hữu Cường là Giám đốc Ngân hàng PvcomBank-Chi nhánh Gò Vấp từ năm 2022. Do Ngọc là khách hàng thường vay tiền của ngân hàng nên quen biết với Cường.

Ngày 26-7-2025, Ngọc có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng nên đã gửi Cường giấy tờ liên quan đến hai căn nhà ở phường Hiệp Bình (cũ), TP.HCM và phường Thạnh Mỹ Tây (cũ), TP.HCM làm tài sản thế chấp cho khoản vay.

Quá trình duyệt hồ sơ vay vốn, bị cáo Cường phát hiện tài khoản do Nguyễn Văn Đang là chủ tài khoản đang bị Phòng CSHS Công an TP.HCM xác minh. Bị cáo Cường đã gửi tin nhắn thông báo và hình ảnh công văn cho Vy Bảo Ngọc qua Zalo.

Nhận được tin nhắn của Cường, Ngọc đưa cho Nguyễn Văn Đang xem để tìm cách giải quyết.

Khi xem xong, Đang liên hệ với nhiều người để hỏi tính chất của công văn là gì, sau đó đã xóa toàn bộ nội dung dữ liệu có trong máy điện thoại di động liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng để tránh việc bị điều tra.

Theo công văn ngày 13-8-2025 của PvcomBank trả lời cho CQĐT: "Không có quy định cho phép cán bộ nhân viên được thông báo, gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng người có liên quan biết".

Ngày 14-8-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bị cáo Trần Hữu Cường. Tại CQĐT, bị cáo Cường đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

Đối với Vy Bảo Ngọc, quá trình điều tra xác định Ngọc không phải là người có chức vụ, quyền hạn nên CQĐT không xử lý là có căn cứ.