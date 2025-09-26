Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố hình sự 26/09/2025 08:16

(PLO)- Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố với tội danh khai man và cản trở một cuộc điều tra của quốc hội.

Ngày 25-9, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố hình sự đối với cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey với tội danh khai man và cản trở một cuộc điều tra của quốc hội, theo hãng tin Reuters.

Cả hai cáo buộc đều liên quan lời khai của ông Comey trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ vào ngày 30-9-2020.

Nếu bị kết án, ông Comey có thể đối mặt mức án lên tới năm năm tù.

Cựu Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi khẳng định “không ai đứng trên pháp luật".

"Bản cáo trạng hôm nay phản ánh cam kết của Bộ Tư pháp trong việc buộc những kẻ lạm dụng quyền lực phải chịu trách nhiệm vì đã lừa dối người dân Mỹ” - bà Bondi cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng về thông tin cựu giám đốc FBI bị truy tố hình sự.

“Công lý ở nước Mỹ. Một trong những con người tồi tệ nhất mà đất nước này từng phải chứng kiến chính là ông James Comey - cựu lãnh đạo tham nhũng của FBI” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Comey đã phản hồi bản cáo trạng trong một video trên Instagram rằng: "Hãy mở phiên tòa. Và hãy giữ vững niềm tin”.

“Tôi rất đau lòng cho Bộ Tư pháp nhưng tôi rất tin tưởng vào hệ thống tư pháp liên bang và tôi vô tội" - ông Comey nói.

Ông Comey được Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm làm Giám đốc FBI vào năm 2013 cho đến năm 2017 khi bị Tổng thống Trump sa thải.