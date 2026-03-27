Cựu hiệu trưởng sai phạm dạy thêm bị tuyên phạt 3 năm tù 27/03/2026 17:11

(PLO)- HĐXX nhận định nội dung truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật; hành vi vi phạm của cựu hiệu trưởng do nhận thức về các văn bản pháp luật về dạy thêm chưa đầy đủ chính xác...

Chiều 27-3, TAND Khu vực 1 - TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu kế toán trưởng Nhà trường), cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình 3 năm tù (giam), bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội danh nêu trên.

HĐXX tuyên án. Ảnh: Hoàng Huy

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã tổ chức dạy thêm, học thêm không tuân theo quy định, không có đơn học thêm của học sinh, cha mẹ học sinh xác nhận.

Hành vi của các bị cáo vi phạm các quy định trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền, làm trái công vụ, là yếu tố cấu thành tội phạm. Yếu tố vụ lợi ở đây không lớn nhưng bị cáo Bình có vụ lợi phi vật chất là nâng cao uy tín khi tăng thu nhập cho tập thể giáo viên của nhà trường, thu cao hơn quy định hơn 1 tỉ đồng.

HĐXX nhận định nội dung truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi vi phạm của các bị cáo là do nhận thức về các văn bản pháp luật chưa đầy đủ chính xác, số tiền 70% chi trả cho giáo viên, mục đích cải thiện thu nhập, dẫn đến vi phạm.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Hành vi của bị cáo xảy ra quá lâu, số tiền chi trả cho bị cáo là nhỏ, do đó HĐXX thấy cần có đánh giá toàn diện đối với hành vi phạm tội của bị cáo Bình.

Về các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đánh giá các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, quá trình điều tra đến khi xét xử, các bị cáo thừa nhận một phần hành vi, bị cáo Bình xuất trình tài liệu về thành tích, gia đình có công với cách mạng... Tòa án cũng nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ từ các giáo viên, cha mẹ học sinh, ghi nhận đóng góp của bị cáo trong quá trình dạy học.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng uy tín của viên chức nhà nước. Các bị cáo không có sự bàn bạc, HĐXX xác định đây là hành vi tội phạm giản đơn. Bị cáo Bình là người đứng đầu nhà trường, đã chỉ đạo bị cáo Nguyệt sử dụng 2 hệ thống sổ sách để che giấu số tiền thu vượt quá nên bị cáo Bình có vai trò cao hơn.

Về nghĩa vụ dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Bình phải nộp lại hơn 800 triệu đồng và bị cáo Nguyệt phải nộp hơn 200 triệu đồng để sung công quỹ. Bị cáo Bình và bị cáo Nguyệt có quyền yêu cầu các giáo viên dạy thêm hoàn trả số tiền được nhận nhiều hơn quy định, giành quyền khởi kiện dân sự cho các bị cáo để yêu cầu các giáo viên dạy thêm trả lại số tiền đã nhận.

Bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2013- 014, Trường THCS Ba Đình thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường và thu với mức 15.000đồng/1 tiết/1 học sinh, cao hơn quy định.

Từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền là 2,1 tỉ đồng, số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán trưởng Phạm Thị Minh Nguyệt lập 2 hệ thống sổ sách trong đó, 1 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài không đưa vào báo cáo tài chính để sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước và Phòng tài chính quận.

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền thu vượt quy định trong thời gian từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014 gây thiệt hại cho cha mẹ học sinh là hơn 1 tỉ đồng.

Trong đó, số tiền hưởng lợi 30% nộp về nhà trường là 327 triệu đồng, các cá nhân được hưởng lợi từ khoản 15% chi cho công tác quản lý dạy thêm trong đó bà Nguyễn Thị Bình là 71 triệu đồng, bà Phạm Thị Minh Nguyệt là 27 triệu đồng.

Các cá nhân được hưởng lợi 766 triệu đồng từ khoản 70% số tiền chi trả trực tiếp cho giáo viên dạy thêm gồm các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn tham gia dạy thêm.

Nhà trường hưởng lợi từ khoản 15% chi cho cơ sở vật chất là 64 triệu đồng.

Số chưa chi hết là 72 triệu đồng nằm tại sổ quỹ ngoài sổ sách báo cáo và để chung với các khoản thu khác nên không xác định được đã chi cho ai hưởng lợi.