Đại biểu: Đề xuất một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM... được lập cơ quan truyền thông chủ lực 24/11/2025 15:25

(PLO)- Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành ủy cần được tạo điều kiện để phát triển, nhất là đối với những đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, nếu không sẽ rất lãng phí…

Chiều 24-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Góp ý cho dự thảo, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) cho rằng quy định tại khoản 6 Điều 16 cần được sửa đổi để tạo điều kiện phát triển cho báo chí địa phương, phù hợp tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị.

Báo chí địa phương cần được kiến tạo để phát triển

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đánh giá dự thảo Luật Báo chí lần này được soạn thảo công phu, chi tiết và bám sát các nghị quyết có liên quan. Tuy nhiên, theo ông, khoản 6 Điều 16 quy định cơ quan báo và đài phát thanh – truyền hình thuộc tỉnh ủy, thành ủy chỉ có “nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí” nhưng lại thiếu cụm từ “có cơ quan báo chí trực thuộc”.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM). Ảnh: HNY

“Nếu quy định này được giữ nguyên, 34 tỉnh, thành hiện có cơ quan báo và đài thuộc tỉnh ủy, thành ủy sẽ không được quyền có cơ quan báo chí trực thuộc. Điều đó đồng nghĩa các cơ quan này không thể phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện như khoản 5 Điều 16 quy định” - ông Nghĩa phân tích.

Theo đại biểu Nghĩa, báo chí có ba chức năng theo dự thảo luật, đó là phương tiện thông tin thiết yếu, cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của Nhân dân. Do đó, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Ông nhấn mạnh báo chí là sản phẩm truyền thông đặc thù, phải đủ sức “thâm nhập vào nhận thức và tình cảm của con người”, khiến người dân tin tưởng, yêu thích và sẵn sàng trả tiền mua báo. Khi đạt được điều đó, cơ quan báo chí mới có thể tự chủ tài chính và phát triển bền vững.

Đại biểu nêu rõ nhiều tờ báo địa phương đã nỗ lực duy trì hoạt động lành mạnh, giữ được uy tín, chống lại thông tin giả mạo và truyền thông lá cải, đồng thời bảo đảm tự chủ tài chính và đóng góp ngân sách. Ông gọi đó là “những vốn quý” cần được pháp luật tạo điều kiện phát triển.

Theo thống kê sau sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước hiện có nhiều địa phương sở hữu quy mô dân số rất lớn. Trong đó tám tỉnh, thành có từ 4-5 triệu dân, chín địa phương có 3-4 triệu dân, ba địa phương có 2-3 triệu dân, tám địa phương có 1-2 triệu dân, Hà Nội có trên 8 triệu dân và TP.HCM hơn 14 triệu dân.

Với quy mô dân số như vậy, đại biểu Nghĩa cho rằng thị trường và nguồn lực dành cho báo chí địa phương là rất lớn. Nhiều tờ báo địa phương đã xây dựng thương hiệu vượt ra ngoài phạm vi tỉnh, thành. Báo chí địa phương cũng là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy, thành ủy và diễn đàn của người dân địa phương, truyền tải các vấn đề đặc thù mà báo chí trung ương không thể bao quát hết.

“Các tỉnh, thành sau sáp nhập với dân số như trên là thị trường, cũng là nguồn lực của báo chí địa phương, nếu không được kiến tạo cho phát triển thì phải chăng sẽ rất lãng phí?” - ông nói.

Địa phương có thể thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

Theo đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị sửa khoản 6 Điều 16 theo hướng: “Cơ quan báo và phát thanh – truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy; có thể có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí và có cơ quan báo chí trực thuộc. Một số tỉnh ủy, thành ủy có thể thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện theo khoản 5 điều này”.

Theo ông, sửa đổi như vậy sẽ bảo đảm thống nhất với khoản 1 Điều 16 (cho phép cơ quan báo chí có cơ quan trực thuộc) và khoản 5 Điều 16 về mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Điều này cũng giúp quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng thành lập tùy tiện.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội trường chiều 24-11 về Luật Báo chí. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đồng thời, quy định mới sẽ tạo điều kiện duy trì và phát triển các cơ quan báo chí địa phương đã tự chủ tài chính nhiều năm, nhất là tại những nơi có hàng triệu độc giả như ở Hà Nội và TP.HCM, đồng thời tạo động lực để các địa phương khác phát triển theo chiến lược báo chí do Thủ tướng phê duyệt.

Kết thúc bài phát biểu, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh Luật Báo chí sửa đổi cần được xây dựng theo tinh thần kiến tạo phát triển của Nghị quyết 66, với hành lang pháp lý rộng mở để báo chí địa phương có thể phát triển thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện khi đủ điều kiện.

Báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy địa phương chẳng những phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật mà còn có sự quản lý của tỉnh ủy, thành ủy, của Ban Tuyên giáo, Chính phủ và bộ ngành hữu quan.

“Thể chế và quản lý nhà nước cần kiến tạo phát triển, thay vì hạn chế, để đội ngũ này đủ điều kiện đẩy lùi truyền thông “lá cải”, chống truyền thông “giả mạo, lừa đảo, độc hại”, qua đó đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển của địa phương và của đất nước trong kỷ nguyên mới” - ông nói.