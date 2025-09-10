Đại biểu Quốc hội TP.HCM: Cán bộ, công chức ở Bình Chánh 'mỗi người làm việc bằng ba' 10/09/2025 15:41

(PLO)- Đoàn công tác số 4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi nhận nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số tại xã Bình Chánh, xã Tân Nhựt, đồng thời chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ.

Sáng 10-9, Đoàn công tác số 4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM do bà Tô Thị Bích Châu (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) chủ trì đã khảo sát chuyên đề về chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số tại xã Bình Chánh và xã Tân Nhựt.

Cùng tham gia có bà Trần Kim Yến (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy), ông Hà Phước Thắng (Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt) và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị.

Đoàn công tác số 4 có buổi làm việc tại xã Bình Chánh, xã Tân Nhựt. Ảnh: N.TÂN

Xã Bình Chánh: Hơn 4.100 hồ sơ hành chính được giải quyết

Báo cáo với đoàn, bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh cho biết từ ngày 1-7 đến 27-8-2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 4.124 hồ sơ thủ tục hành chính (616 trực tuyến, 3.508 trực tiếp). Trong đó, đã giải quyết 4.012 hồ sơ, chỉ có ba hồ sơ trễ hạn, đạt tỉ lệ 99,93%. Hiện 111 hồ sơ còn trong hạn xử lý.

Theo bà Mai, trung tâm đã triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với nhiều thủ tục thiết yếu như đăng ký khai sinh, khai tử, thường trú, thủ tục đất đai... Tính đến 28-8, 613/616 hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng hạn, đạt tỉ lệ 99,51%.

Một số thủ tục được rút ngắn thời gian xử lý, chẳng hạn hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định ba ngày thì địa phương chỉ giải quyết trong một đến hai ngày.

Bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: N.TÂN

Dù đạt kết quả tích cực, UBND xã Bình Chánh cho rằng quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn. Các phần mềm chuyên ngành hiện nay thiếu tính liên thông, dữ liệu không đồng bộ dẫn đến cán bộ phải xử lý cùng lúc trên hai hoặc ba hệ thống. Việc tái tổ hợp dữ liệu sau khi sáp nhập xã cũng phát sinh nhiều lỗi kỹ thuật, đôi lúc hồ sơ bị ẩn hoặc thất lạc trong quá trình xử lý.

Theo bà Mai, đường truyền số hóa đôi khi chậm, hệ thống dịch vụ công trực tuyến thao tác khá phức tạp nên người lớn tuổi, người hạn chế về công nghệ khó tiếp cận. Trước đây có đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân nay vào năm học, lực lượng này giảm, áp lực cho cán bộ tăng lên.

Đoàn Công tác số 4 đã khảo sát tại Trung tâm hành chính công xã Bình Chánh. Ảnh: N.TÂN

Theo bà, có cán bộ phải làm việc tới 11-12 giờ đêm để giải quyết kịp tiến độ, không để người dân chờ đợi. Vì vậy, xã kiến nghị TP bố trí kinh phí nâng cấp hạ tầng công nghệ, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức và có giải pháp đồng bộ liên kết dữ liệu giữa các phần mềm.

“Mỗi người làm việc bằng ba”



Đánh giá sau khi khảo sát tại hai địa phương, bà Trần Kim Yến cho rằng cán bộ hai xã đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực để không gián đoạn giao dịch của người dân trong giai đoạn chuyển đổi mô hình.

“Tôi thấy có trường hợp cán bộ viết sẵn phiếu yêu cầu cho người dân, người dân chỉ cần ký tên. Đây là nỗ lực rất lớn, thể hiện sự tận tâm phục vụ” – bà Yến nói.

Bà Trần Kim Yến tiếp xúc, tư vấn cho sinh viên Đặng Phong Phát khi em tới Trung tâm hành chính công xã Bình Chánh làm thủ tục sao y. Ảnh: N.TÂN

Bà cũng lưu ý, nhu cầu làm thủ tục đất đai, nhà cửa tại Bình Chánh và Tân Nhựt rất lớn do tốc độ đô thị hóa nhanh.

Vì vậy, địa phương cần bổ sung cán bộ tư vấn, tuyên truyền và hướng dẫn kịp thời để hạn chế tình trạng hồ sơ bị trả lại, đồng thời hỗ trợ những người chưa thành thạo công nghệ thông tin.

Kết luận buổi khảo sát, bà Tô Thị Bích Châu đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công chức khi “mỗi người làm việc bằng ba”. Bà ghi nhận tinh thần “gần dân, sát dân” trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận khó khăn vẫn còn nhiều, cần tiếp tục khắc phục.

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: N.TÂN

Bà Châu cho rằng chuyến khảo sát đã giúp đoàn công tác có thêm nhiều thông tin thực tiễn, qua đó sẽ cung cấp thêm cho UBND TP và các bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc, củng cố niềm tin để người dân đồng hành cùng chính quyền trong tiến trình chuyển đổi số.