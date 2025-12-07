Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 07/12/2025 14:36

(PLO)- Đội SKYVISION đến từ Đại học Tôn Đức Thắng đã giành ngôi vô địch UAV Cup PV GAS 2025.

Ngày 7-12, tại sân vận động C500 (Học viện An ninh, Hà Nội), Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 – Cup PV GAS với chủ đề Vùng trời quê hương đã chính thức bế mạc

Trong khuôn khổ buổi lễ, các trận đấu quan trọng nhất của mùa giải diễn ra với trận tranh hạng ba giữa đội VANLANGUAV (Đại học Văn Lang) và đội LH–TDH (Đại học Lạc Hồng) cùng trận chung kết giữa đội BK–IAV (Đại học Bách khoa Hà Nội) và đội SKYVISION (Đại học Tôn Đức Thắng).

Những phần thi thể hiện kỹ thuật điều khiển, bản lĩnh thi đấu và tư duy chiến thuật của các đội đã tạo nên không khí sôi động.

Các đội tranh tài trong khuôn khổ Lễ bế mạc ngày 7-12.

Kết quả chung cuộc, đội SKYVISION giành ngôi vô địch UAV Cup PV GAS 2025. Đội BK – IAV giành vị trí á quân với những phần thi phản ánh rõ tinh thần thi đấu và sự phối hợp của các thành viên. Đội LH – TDH đạt hạng ba sau hành trình được đánh giá là nỗ lực và bản lĩnh.

Phát biểu bế mạc, TS Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách Khoa Hà Nội), đại diện Ban Tổ chức, chúc mừng các đội thi, đồng thời chia sẻ về những yêu cầu thực tiễn đối với ứng dụng UAV trong đời sống và công tác cứu hộ.

Ông cho biết cuộc thi được xây dựng nhằm tạo sân chơi trí tuệ cho sinh viên, hướng tới hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ UAV – lĩnh vực được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển “kinh tế tầm thấp” trong tương lai.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được công bố từ ngày 9-9 và có hơn 100 đội đăng ký tham gia. Sau vòng sơ loại và vòng bảng, 28 đội thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết từ ngày 3-12-2025.

Tám đội từ bảy trường đại học lọt vào vòng tứ kết, bán kết, chung kết, trải qua năm ngày thi đấu đối kháng trực tiếp.

Ban tổ chức cho rằng gần ba tháng sáng tạo, luyện tập và thi đấu đã giúp các đội hình thành tinh thần nghiên cứu thực chất, thử thách thật và hướng tới tạo ra những sản phẩm đủ khả năng cạnh tranh trong tương lai.

TS Đinh Tấn Hưng cho biết năm 2026 dự kiến có hai cuộc thi mới gồm cuộc thi sáng tạo UAV 2026 và cuộc thi sáng tạo UUV 2026 (sáng tạo thiết bị lặn thông minh) với nhiều thử thách mới.

Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 được đánh giá là diễn đàn kết nối giáo dục, doanh nghiệp và sáng tạo, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu cho sinh viên.

Chủ đề Vùng trời quê hương được thể hiện xuyên suốt trong nội dung thi đấu, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng làm chủ công nghệ UAV.