Đắk Lắk xúc tiến làm cao tốc Đông-Tây nối rừng và biển 17/09/2025 18:40

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk đang xúc tiến thực hiện dự án cao tốc Đông-Tây để rút ngắn thời gian di chuyển từ rừng xuống biển.

Chiều 17-9, tại buổi họp báo tình hình kinh tế- xã hội do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh, thông tin về các phương án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 29, dự án làm cao tốc Đông- Tây để giảm thời gian di chuyển từ rừng xuống biển và ngược lại.

Từ Tuy Hòa cũ đến Buôn Ma Thuột theo Quốc lộ 29 (vùng màu đỏ) phải mất 5-6 tiếng đồng hồ di chuyển. Ảnh: G.G

Theo ông Thái, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất đưa dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 29 - tuyến giao thông kết nối Đông- Tây duy nhất ở Đắk Lắk hiện nay vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng. Nếu được cấp vốn, dự án sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2026.

Ông Thái thông tin: Dự án cao tốc Đông- Tây Đắk Lắk dài 122 km, có tổng mức đầu tư trên 30.000 tỉ đồng. Trong giai đoạn 1, cao tốc sẽ có quy mô bốn làn xe.

Dự kiến dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tỉ lệ nhà nước 60%, nhà đầu tư 40% vốn.

Cũng theo ông Thái, phương án trên giúp thời gian thu hồi vốn còn 28 năm, ngắn hơn so với phương án nhà nước 50%, nhà đầu tư 50% vốn. Việc nhà nước giữ tỉ lệ vốn cao hơn sẽ đảm bảo tính hiệu quả, trách nhiệm của nhà đầu tư; đồng thời rút ngắn thời gian hoàn vốn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai dự án.

Quốc lộ 29 khá nhỏ hẹp, nhiều đoạn đã xuống cấp. Ảnh: T.TR

Hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn thiện văn bản để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng.

“Nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để xúc tiến các thủ tục tiếp theo, sớm đưa dự án vào thực tế trong giai đoạn 2026-2030”- ông Thái nói.