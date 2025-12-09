Đảng bộ EVNHCMC chỉ đạo thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 09/12/2025 10:33

(PLO)- Năm 2025, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã nỗ lực vượt qua thách thức, đảm bảo cung ứng điện liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế TP.

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên Đảng ủy EVNHCMC. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Tổ công tác số 3 Đảng ủy UBND TP.HCM.

Bảo đảm vai trò lãnh đạo tập thể, phát huy vai trò cá nhân

Trong năm 2025, Đảng ủy EVNHCMC đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo tập thể của cấp ủy, phát huy vai trò cá nhân của cấp ủy viên, người đứng đầu. Đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; tiếp tục đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt thường xuyên, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy UBND TP.HCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tại Hội nghị.

Đảng ủy EVNHCMC cũng đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động, công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, đã tổ chức lễ khởi công công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo”, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TP.HCM. Tiếp nhận hai Công ty Điện lực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

Song song đó, Đảng ủy EVNHCMC đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; các quy định, chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị.

Cụ thể là Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ đạo thực hiện xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Thời gian qua, Đảng ủy EVNHCMC đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tập hợp, giáo dục, vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CNVC-LĐ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra.

Cụ thể, Tổng công ty thực hiện đạt, vượt 11/11 chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Năm 2025, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã nỗ lực vượt qua thách thức, đảm bảo cung ứng điện liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế thành phố.

Có thể kể đến một số kết quả như: EVNHCMC đã đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại của thành phố là 8.936 MW. Sản lượng điện thương phẩm đạt 43,27 tỷ kWh, tăng 0,5% so với cùng kỳ và đạt 100% so với kế hoạch EVN giao. Tổn thất điện năng qua đo đếm là 2,95%, tốt hơn 0,15% so với kế hoạch. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 1.038 triệu kWh, chiếm 2,40% điện thương phẩm.

Thời gian tới, EVNHCM tiếp tục cải tiến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; đảm bảo 100% các loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến mức độ 4. Đồng thời vận hành ổn định hệ thống tổng đài đa kênh trong tiếp nhận và chăm sóc khách hàng. EVNHCMC cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để phục vụ khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới hình thành doanh nghiệp công nghệ số, lấy khách hàng làm trung tâm.