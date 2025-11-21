Đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke đã được liên thông điện tử 21/11/2025 11:44

(PLO)- Từ 17-11, nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự - cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đã được liên thông điện tử.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 297/2025/NĐ-CP quy định thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự - cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Nghị định này có hiệu lực từ 17-11-2025.

Theo đó, việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện từ cổng Dịch vụ công quốc gia qua Phần mềm dịch vụ công liên thông. Hồ sơ được liên thông sang Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý.

Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật; không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Kết quả giải quyết của thủ tục hành chính liên thông điện tử được hệ thống tự động chia sẻ hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Người nộp hồ sơ là người đại diện hợp pháp sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức, hộ kinh doanh hoặc cá nhân để đăng nhập vào cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn), lựa chọn mục “Thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” để kê khai, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán phí theo quy định.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke không quá 16 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ và thanh toán phí theo quy định.

Hồ sơ thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính này như sau:

Thứ nhất, tờ khai điện tử (Mẫu số 01 kèm theo Nghị định này). Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an hoặc văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thứ ba, Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự.

Từ 17-11, có thể đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke qua hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa: AI

Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ, các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Hồ sơ, biểu mẫu điện tử của từng thủ tục sẽ được Phần mềm dịch vụ công liên thông tự động phân tách để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định. Các thông tin trong tờ khai điện tử quy định tại Nghị định này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hộ kinh doanh, hệ thống thông tin có liên quan được Phần mềm dịch vụ công liên thông tự động cập nhật.

Về lệ phí, người nộp hồ sơ có thể chuyển vào tài khoản thụ hưởng của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua chức năng thanh toán của cổng Dịch vụ công quốc gia và các nền tảng thanh toán hợp lệ khác.