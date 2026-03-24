Đánh răng ngay sau ăn: Tưởng sạch nhưng có thể hại men răng 24/03/2026 07:56

(PLO)- Nhiều người vội đánh răng ngay sau bữa ăn để làm sạch răng miệng. Tuy nhiên, thói quen này, đặc biệt sau khi ăn đồ chua, có thể khiến men răng bị bào mòn.

Sau khi ăn xong, tôi thường đánh răng ngay để sạch miệng. Nhưng có ý kiến cho rằng điều này có thể làm hỏng men răng, nhất là khi ăn đồ chua. Vậy thời điểm đánh răng sau ăn như thế nào là tốt, và nên đánh răng bao nhiêu lần mỗi ngày?

Trả lời

Sau khi ăn, đặc biệt là các thực phẩm có tính axit, môi trường trong miệng sẽ trở nên “mềm yếu” hơn.

Cụ thể:

• Độ pH trong miệng giảm, có thể xuống dưới ngưỡng an toàn.

• Men răng bị khử khoáng tạm thời.

• Bề mặt men răng trở nên dễ tổn thương.

Nếu chải răng ngay lúc này:

• Lực ma sát từ bàn chải sẽ tác động trực tiếp lên men răng đang “mềm”.

• Làm tăng nguy cơ mòn men.

Hệ quả lâu dài có thể gặp:

• Mòn cổ răng.

• Ê buốt khi ăn uống.

• Tổn thương men răng khó hồi phục.

Thời điểm đánh răng sau ăn

Thời điểm phù hợp để đánh răng là sau ăn 30–60 phút.

Khoảng thời gian này giúp:

• Nước bọt trung hòa axit trong khoang miệng.

• Men răng dần phục hồi trạng thái ổn định.

Nếu cần làm sạch ngay sau ăn, có thể:

• Súc miệng bằng nước.

• Nhai kẹo cao su không đường để tăng tiết nước bọt.

Đánh răng mấy lần mỗi ngày là đủ?

Không phải càng nhiều càng tốt, mà cần đúng và đều.

Khuyến cáo chuẩn:

• 2 lần/ngày

Trong đó:

• Buổi sáng: giúp loại bỏ vi khuẩn tích tụ sau một đêm.

• Buổi tối: quan trọng nhất, giúp hạn chế mảng bám và vi khuẩn phát triển khi ngủ.

BS Lê Đình Quốc