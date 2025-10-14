Đắp lá trị zona thần kinh, cụ ông 88 tuổi hoại tử da đầu 14/10/2025 14:43

(PLO)- Cụ ông 88 tuổi nhập viện trong tình trạng co giật, la hét, da đầu hoại tử nặng sau khi đắp lá trị zona thần kinh.

Cụ ông LVK (88 tuổi, Hà Nội) nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng co giật liên tục, la hét, co cứng cơ vùng đầu - cổ, nhiều vết loét rộng, chảy mủ do biến chứng nặng từ bệnh zona thần kinh vùng đầu.

Trước đó, ngày 1-10, bệnh nhân có đi khám và được chỉ định nhập viện để điều trị bệnh zona thần kinh.

3 ngày sau, người nhà bệnh nhân nghe lời mách của người quen rằng “có bác sĩ gần nhà chỉ đắp lá mấy ngày là khỏi". Dù được các bác sĩ tư vấn rất kỹ, người nhà vẫn xin cho ông ra viện để về đắp lá.

Từ ngày 3 đến 8-10, bệnh nhân đắp lá hai lần kín đầu. Không lâu sau, cụ lên cơn co giật, hoảng loạn, được nhập viện trở lại.

Cụ ông 88 tuổi nhập viện trong tình trạng co giật, la hét, da đầu bị hoại tử nặng sau khi đắp lá trị zona thần kinh.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Cung, khoa Nội Tổng hợp, bệnh zona, dân gian còn gọi là bệnh giời leo do virus varicella zoster (VZV) gây ra. Bệnh thường gây phát ban, nổi mụn nước và đau rát dữ dội, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch. Nếu được điều trị theo đúng phác đồ, bệnh thường thuyên giảm sau 7 đến 10 ngày.

"Người mắc zona thần kinh vùng đầu ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh trung ương. Nếu tổn thương ở vùng quanh mắt, người bệnh có thể bị suy giảm thị lực, thậm chí mù mắt", bác sĩ Cung cho hay.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, vết thương đã se lại, tiến triển tốt hơn. Khi tình trạng ổn định, bệnh nhân sẽ được chuyển đến chuyên khoa Ngoại để tiến hành cắt bỏ phần tổn thương bị hoại tử sau gáy, vệ sinh vết thương và loại bỏ phần lá bám sâu vào da đầu.

Bác sĩ Cung khuyến cáo, thời điểm giao mùa, thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để virus varicella zoster tái hoạt động, tăng nguy cơ mắc bệnh zona thần kinh. Người từng mắc thủy đậu, người cao tuổi, người có bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, ung thư… hoặc thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ đều có nguy cơ cao mắc bệnh.

Khi có các dấu hiệu như đau rát, bỏng, tê buốt một vùng da, sau đó nổi mụn nước theo dải, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh biến chứng nặng nề.