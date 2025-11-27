Đạp ngã người và xe khi có ô tô đang lao tới: Phải chịu trách nhiệm ra sao? 27/11/2025 16:53

(PLO)- Một người đàn ông đang đậu xe dưới lòng đường chờ mua đồ thì bất ngờ bị đạp ngã người và xe trong lúc ô tô lao tới; trách nhiệm pháp lý của người này ra sao là thắc mắc của nhiều bạn đọc.

Như PLO đã đưa tin, ngày 26-11, mạng xã hội lan truyền clip về việc người đàn ông đang đứng mua hàng thì bất ngờ bị đạp ngã ra đường ngay khi một ô tô đang lao tới. May thay, người đàn ông này đã thoát chết trong gang tấc.

Người đàn ông đang đứng mua hàng thì bất ngờ bị đạp ngã ra đường ngay khi một ô tô đang lao tới. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung clip, vào 7 giờ 19 ngày 25-11, người đàn ông chạy xe máy chở theo một bao hàng phía sau, dừng lại trước một cửa hàng nông ngư cơ tại ấp Thủ Khoa Thừa, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh để hỏi mua thiết bị.

Khi người này đang ngồi trên chiếc máy và hỏi mua hàng thì từ phía cửa hàng bên cạnh, một bàn chân bất ngờ đưa ra, đạp thẳng vào bao đồ phía sau đúng lúc một ô tô đang chạy tới song song.

Hình ảnh từ clip cho thấy nếu người đàn ông ngã nhanh hơn chỉ một giây hoặc ô tô đi sát hơn vài chục centimet, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng.

Video: Người đàn ông vô cớ bị đạp ngã ra đường.

Liên quan vụ việc, Công an xã Thủ Thừa cho biết đã mời hai chủ cơ sở liên quan trong đoạn clip đến làm việc để xác minh, thu thập chứng cứ, các nội dung liên quan để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc đặt ra câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của người đã đạp ngã người và xe trong tình huống này.

Trao đổi với PV, luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định hành vi đạp ngã người và xe máy trong khi một ô tô đang lao tới, như thể hiện trong đoạn clip là hành vi cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bị hại cũng như những người xung quanh.

Luật sư cho biết, dù trong clip chưa xảy ra hậu quả, người đàn ông đạp xe vẫn có thể bị xử phạt hành chính theo điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021, với mức phạt 5 - 8 triệu đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, người thực hiện hành vi còn có thể bị yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015. Các chi phí bồi thường có thể bao gồm thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (chi phí sửa chữa, bồi thường nếu tài sản xe máy, đồ vật, phụ kiện… bị hư hỏng); thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm (chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; chi phí chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, nếu có thương tích…).

Luật sư cũng cho biết thêm, với những tình huống tương tự, trong trường hợp hành vi đạp ngã dẫn đến va chạm, gây thương tích cho người bị hại, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS. Nếu tỷ lệ thương tích từ 11% - 30% (hoặc dưới 11% nhưng mang tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác), người phạm tội có thể đối mặt mức án đến 3 năm tù. Tỷ lệ thương tích từ 31% - 60% có thể bị phạt tù đến 6 năm, còn trên 61% mức phạt tối đa là 10 năm tù; trường hợp dẫn đến chết người, khung hình phạt có thể lên tới 14 năm tù.

Ngoài ra, nếu hành vi đạp xe dẫn tới chết người thì người gây ra sự việc còn có thể bị truy tố tội vô ý làm chết người hoặc tội nặng hơn tuỳ theo hoàn cảnh.

Tóm lại, từ vụ việc có thể thấy một hành động tưởng chừng "không đáng gì” đôi khi ẩn chứa nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng người khác. Khi hậu quả xảy ra, pháp luật sẽ buộc người thực hiện phải chịu trách nhiệm đầy đủ, từ xử phạt hành chính đến bồi thường dân sự, thậm chí truy cứu hình sự.