Phẫn nộ clip người đàn ông bị đạp ngã ra đường ngay khi ô tô lao tới 26/11/2025 15:32

(PLO)- Một người đàn ông ở tỉnh Tây Ninh suýt mất mạng khi bất ngờ bị đạp ngã ra đường, ngay lúc ô tô lao tới.

Ngày 26-11, mạng xã hội lan truyền clip về việc người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi đang đứng mua hàng thì bất ngờ bị một người bất ngờ đạp ngã ra đường lúc này một ô tô đang lao tới.

Video: Người đàn ông vô cớ bị đạp ngã ra đường

Theo nội dung clip, vào 7 giờ 19 ngày 25-11, người đàn ông chạy xe máy chở theo một bao vật dụng phía sau, dừng lại trước một cửa hàng nông ngư cơ tại ấp Thủ Khoa Thừa, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh để hỏi mua thiết bị.

Khi người này đang ngồi trên chiếc máy và hỏi mua hàng thì từ phía cửa hàng bên cạnh, một bàn chân bất ngờ đưa ra, đạp thẳng vào bao đồ phía sau. Cú đạp khiến cả người và xe đổ nhào ra đường đúng lúc một ô tô đang chạy tới song song. May mắn, cú ngã đã khiến quỹ đạo xe máy chậm lại, giúp người đàn ông thoát nạn chỉ trong khoảnh khắc.

Hình ảnh từ clip cho thấy nếu người đàn ông ngã nhanh hơn chỉ một giây, hoặc ô tô đi sát hơn vài chục centimet, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng. Sự vô cớ và nguy hiểm của hành động đạp người làm dư luận phẫn nộ.

Xe người đàn ông vô cớ bị đạp thẳng vào bao đồ phía sau. Ảnh cắt từ clip

Liên quan vụ việc, công an xã Thủ Thừa cho biết đã nắm thông tin, mời làm việc hai chủ cơ sở liên quan trong đoạn clip để xác minh và đang tiếp tục thu thập chứng cứ, các nội dung liên quan để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Hiện clip vẫn tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử lý thích đáng để đảm bảo an toàn cho người dân và môi trường kinh doanh lành mạnh.