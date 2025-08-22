Đề nghị truy tố 20 lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà 22/08/2025 15:05

(PLO)- 33 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, trong đó có 20 bị can là lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên của Viện này.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa có kết luận điều tra và đề nghị truy tố 33 bị can về các tội đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).

Trong đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gồm: Lê Văn Hùng - Viện trưởng, Bùi Thế Hùng – nguyên Viện trưởng, Nguyễn Thành Công – phó Viện trưởng, Nguyễn Hữu Tý – nguyên Phó Viện trưởng, Nguyễn Văn Trọng- Trưởng khoa, Phạm Công Hoà - Trưởng khoa, Nguyễn Thành Quang – nguyên Trưởng khoa, Trần Tấn Thuyết – nguyên Trưởng khoa.

8 bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm: Phạm Văn Thắng – Phó trưởng khoa, Nguyễn Thị Huyên - Trưởng khoa, Nguyễn Văn Thành – bác sĩ, Trương Thị Xuân Uyên – Phó trưởng khoa, Đặng Quốc Tuyên - Trưởng khoa, Lý Thị Hoài Nam - Trưởng khoa, Lâm Thị Ánh Hồng - điều dưỡng trưởng, Nguyễn Thị Ngọc Trang - Trưởng khoa.

Có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội “môi giới hối lộ” gồm: Hà Ngọc Khánh – bác sĩ Viện pháp y, Đỗ Cao Cường – nhân viên Viện pháp y, Võ Đức Dương - điều dưỡng, Lê Vũ Hồng Sơn, Đinh Thị Bích Phượng, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan, Lê Duy Khánh, Lê Thị Mộng Đào.

7 bị can bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ gồm: Hồ Đức Thịnh, Nguyễn Tô Kim Khuyên, Nguyễn Thị Huyền Vân, Vũ Văn Hải, Trần Quốc Sử, Lê Văn Thắng, Nguyễn Phước Trí.

Trong vụ án này 1 bị can là Lê Thị Hà Nghĩa – Phó trưởng phòng Viện pháp y bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

34 bị can bị đề nghị truy tố về các tội đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Kết luận điều tra thể hiện, người nhà của các bị can, bị cáo (trong các vụ án khác) đã tìm cách tiếp cận hoặc thông qua môi giới, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng cho lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng trong Hội đồng giám định để mua kết luận giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để chạy tội hoặc giảm tội.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định 23 Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện 23 bản kết luận sai sự thật về tình trạng bệnh lý tâm thần với 22 người các vụ án hình sự tại các tỉnh phía Nam.

Các Kết luận giám định tâm thần cho người phạm tội có nội dung: "Người có bệnh mất khả năng nhận thức hoặc bị hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời điểm gây án", từ đó được giảm nhẹ hình phạt, hoặc được đưa điều trị bắt buộc, trừ vào thời gian chấp hành án, được tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã gửi văn bản cho các cơ quan tiến hành tố tụng có những người liên quan từng “có bệnh án tâm thần” để xem xét lại vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án, các bị can đã nhận tiền làm giả 3 hồ sơ bệnh án tâm thần sai sự thật để nhận tiền.

Kết luận xác định, bị can Bùi Thế Hùng - Viện trưởng từ 2015 đến 4-2022 đã tham gia 20 Hội đồng giám định với vai trò là chủ trì và đưa ra kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định, nhận hối lộ gần 1,5 tỉ đồng. Bị can Lê Văn Hùng là viện trưởng từ 5-2022 đến 5-2024 đã tham gia 16 Hội đồng giám định đưa ra kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định để nhận gần 1,7 tỉ đồng...

Các bị can khác nhận số tiền hối lộ từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.