Để phạm nhân đục tường bỏ trốn, 2 cán bộ lãnh án 26/09/2025 22:05

Chiều 26-9, TAND khu vực 5 – Quảng Trị đã tuyên án đối với hai cựu cán bộ Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) về tội "Thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn".

Bị cáo Hoàng Minh Thắng (46 tuổi) bị tuyên phạt 24 tháng tù, còn bị cáo Hồ Linh Quyền (43 tuổi) lĩnh 30 tháng tù, cả hai cùng được cho hưởng án treo.

Hai cựu cán bộ công an lĩnh án treo vì để phạm nhân bỏ trốn.

Kế hoạch đục tường bằng đoạn thép 24,5 cm

Theo cáo trạng, hai phạm nhân bị giam chung tại Buồng 1A, Nhà tạm giữ tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là Đoàn Trân (bị khởi tố về tội vận chuyển ma túy, thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng) và Nguyễn Văn Tiềm (chờ thi hành án 5 năm tù về tội tàng trữ ma túy).

Đầu tháng 2-2022, phát hiện tường buồng giam xuống cấp, Trân đã rủ Tiềm tìm cách khoét tường bỏ trốn. Kế hoạch của chúng được thực hiện nhờ một sơ hở trong quản lý.

Trước đó, bị cáo Hoàng Minh Thắng đã đề xuất cho một phạm nhân khác là Nguyễn Văn Nhơn ra ngoài buồng giam để làm tạp dịch (nấu ăn, dọn vệ sinh), trái với quy định.

Lợi dụng việc này, ngày 12-2-2022, Trân đã nói dối Nhơn là bồn cầu bị tắc để mượn một đoạn dây thép mà Nhơn dùng để thông cống trước đó. Sau khi nhận được dây thép, Trân giả vờ sửa bồn cầu rồi lén bẻ một đoạn dài 24,5 cm cất dưới gối ngủ của mình.

Từ ngày 13-2-2022, Trân và Tiềm bắt đầu hành trình đục tường. Để che mắt quản giáo, cả hai dùng xà phòng bánh trộn với sơn tường màu vàng để trám lại các lỗ khoét, sau đó lấy chăn màn che đi.

Đặc biệt, 2 người này canh thời điểm loa truyền thanh của địa phương phát với âm lượng lớn (từ 11h-12h và 17h-18h) để thay nhau đục tường mà không gây tiếng động. Lượng vữa xi măng ban đầu được xả xuống bồn cầu, sau nhiều lên thì cho vào túi nylon giấu trong phòng vệ sinh.

Đến khoảng 0 giờ ngày 20-2-2022, cả hai đã đục thủng một lỗ hổng trên tường và tẩu thoát. Phải đến 7 giờ 15 phút sáng hôm sau, sự việc mới bị phát hiện.

Sự tắc trách của hai cán bộ quản giáo

Cáo trạng xác định, bị cáo Hoàng Minh Thắng phải chịu trách nhiệm chính khi là tổ trưởng tổ kiểm tra, lục soát buồng giam ngày 18-2-2022, chỉ hai ngày trước cuộc đào thoát.

Dù trực tiếp kiểm tra Buồng 1A, ông Thắng đã không phát hiện được dấu vết tường bị đục khoét và đoạn thép cất giấu bên trong.

Trong khi đó, bị cáo Hồ Linh Quyền là tổ trưởng ca trực từ 7 giờ ngày 19-2 đến 7 giờ ngày 20-2, thời điểm các phạm nhân bỏ trốn.

Theo quy định, việc tuần tra ban đêm phải diễn ra liên tục, nhưng ông Quyền chỉ cho tổ tuần tra đi một lần duy nhất vào khoảng 22 giờ.

Sau đó, ông Quyền về phòng làm việc và ngủ cho đến sáng, vi phạm nghiêm trọng quy định cấm ngủ trong khi làm nhiệm vụ. Sự lơ là này đã tạo điều kiện cho Trân và Tiềm tẩu thoát mà không bị phát hiện kịp thời.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng, và bối cảnh phạm tội diễn ra khi lực lượng công an phải tập trung chống dịch COVID-19.