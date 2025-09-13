Vụ 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk bị sát hại: Nghi phạm cướp xe máy, cải trang thành phụ nữ để bỏ trốn 13/09/2025 14:05

(PLO)- Trên đường bỏ trốn, nghi phạm vụ sát hại bốn người trong gia đình ở Đắk Lắk cướp xe máy, mặc áo chống nắng cải trang thành phụ nữ.

Ngày 13-9, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, trên đường bỏ trốn sau khi gây án, Thuận cướp xe máy, cải trang thành phụ nữ. "Trong chiều nay, chúng tôi sẽ ký các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Thuận"- lãnh đạo này thông tin.

Nguyễn Nam Đại Thuận Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Thuận là nghi phạm ra tay sát hại bốn người trong một gia đình ở Đắk Lắk. Trong đó, ba nạn nhân tử vong tại chỗ, một nạn nhân leo tường chạy thoát, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo nguồn tin trên, sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ. Thuận thay quần áo, mặc áo chống nắng cải trang thành phụ nữ để tiếp tục chạy trốn.

Đến 8 giờ 31 ngày 13-9, lực lượng công an bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận tại một khu rẫy trồng mì ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Khi bị bắt, Thuận mặc áo chống nắng trùm kín người. Lục soát trên người nghi phạm, công an thu giữ hai con dao, một lọ thuốc ngủ.

Nguyễn Nam Đại Thuận khi bị bắt. Ảnh: C.A

Bước đầu, Thuận khai có một con gái chung 3 tuổi với chị NTKH (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, người thân chị H muốn chị chấm dứt quan hệ với Thuận do người đàn ông này không nghề nghiệp, không lo làm ăn, không chăm lo gia đình, thường xuyên ăn chơi lêu lỏng. Từ đó, Thuận đâm ra mâu thuẫn với người thân chị H.

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà vợ hờ là chị NTKH (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao, búa đâm chém, đánh liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H.

Rất nhiều cảnh sát tham gia truy bắt Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: N.G

Hậu quả chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong tại chỗ. Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H) bị thương nặng. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi gây án, Thuận bị công an bắt giữ.