Đề thi vào lớp 10 tại TP.HCM được ra như thế nào? 05/06/2025 16:24

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6.

Giám thị phổ biến quy chế thi vào lớp 10 cho thí sinh vào sáng nay. Ảnh: NGUYỆT NHI

Quy trình ra đề thi vào lớp 10

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, quy trình ra đề thi rất nghiêm ngặt.

Trong kỳ thi, mỗi môn sẽ có đề thi chính thức và đề thi dự bị.

Đề thi phải bảo đảm chính xác, khoa học và tính sư phạm; lời văn, câu chữ phải rõ ràng; phân loại được thí sinh. Mỗi đề thi phải có đáp án và hướng dẫn chấm thi.

Đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”.

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” của đề thi như sau: Đối với đề thi tự luận, chỉ kết thúc khi hết hai phần ba thời gian làm bài của môn thi đó; đối với đề thi trắc nghiệm chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của buổi thi.

Thành phần của Hội đồng ra đề gồm Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở GD&ĐT; Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở GD&ĐT hoặc lãnh đạo phòng thuộc Sở GD&ĐT; thư ký, uỷ viên do Sở GD&ĐT phân công; Lực lượng công an do Công an TP điều động;..

Hội đồng ra đề thi sẽ chỉ đạo, điều phối hoạt động của ra đề thi và in sao đề; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình ra đề thi và in sao đề thi; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật đề thi; duyệt đề thi chính thức, đề thi dự bị, hướng dẫn chấm thi; bàn giao đề thi gốc cho in sao đề thi theo đúng quy định.

Hội đồng ra đề sẽ làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly triệt để từ khi bắt đầu tổ chức mở niêm phong túi đề thi gốc cho đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng. Thành viên đã vào vòng 1 của khu vực in sao đề thi phải được cách ly triệt để cho đến hết giờ thi của buổi thi cuối cùng. Trang thiết bị máy móc bị hỏng trong quá trình in sao chỉ được chuyển ra khỏi khu vực in sao khi hết giờ thi của buổi thi cuối cùng.

Nhân sự ra đề thi phải là chuyên viên, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên có năng lực chuyên môn phù hợp và am hiểu chương trình môn học cấp THCS. Mỗi môn thi cần ít nhất một giáo viên cấp THCS tham gia ra đề thi. Đề thi theo đúng yêu cầu về nội dung và hình thức; đảm bảo tính khoa học, chính xác và phù hợp với chương trình.

Cấu trúc đề thi các môn ra sao?

Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong buổi sinh hoạt vào sáng nay. Ảnh: NGUYỆT NHI

2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 9 sẽ thi vào lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy cấu trúc và nội dung đề thi vào lớp 10 cũng sẽ thay đổi.

Môn Văn

Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Loại văn bản: văn bản văn học và một trong hai loại văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin.

Cấu trúc đề thi gồm:

-Phần 1 (5 điểm): Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn

Câu 1 (3 điểm): Đọc hiểu

Câu 2 (2 điểm): Viết đoạn văn

-Phần 2 (5 điểm) Đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội.

Câu 1 (1 điểm): Đọc hiểu

Câu 2 (4 điểm) Viết bài văn nghị luận xã hội

Các yêu cầu cần đạt về đọc hiểu và viết trong chương trình giáo dục phổ thông 2018- môn Ngữ văn cấp THCS, chủ yếu lớp 8. lớp 9.

Môn Toán

Cấu trúc đề thi gồm 7 bài:

- Bài 1 (1,5 điểm) có định dạng "Cho hàm số y = ax2" . Thí sinh vẽ đồ thị (P) của hàm số trên và tìm những điểm thuộc (P) thoả điều kiện cho trước.

- Bài 2 (1 điểm) có định dạng "Cho phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0". Thí sinh tìm điều kiện có nghiệm của phương trình; vận dụng hệ thức Viete, tính giá trị biểu thức liên quan đến các nghiệm.

- Bài 3 (1,5 điểm) thuộc dạng toán thực tế liên quan đến xác suất, thống kê.

- Bài 4 (1 điểm) yêu cầu thí sinh viết biểu thức A biểu diễn theo một đại lượng x nào đó trong bài toán thực tế, đồng thời tìm giá trị của x để A thỏa điều kiện nào đó.

- Bài 5 (1 điểm) thuộc dạng toán thực tế liên quan đến hình học như chu vi, diện tích tam giác, tứ giác, độ dài cung tròn, chu vi đường tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn, hình viên phân, hình vành khăn... Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích các hình khối trong thực tế…

- Bài 6 (1 điểm) thuộc dạng toán thực tế liên quan đến phương trình, bất phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Bài 7 (3 điểm) là bài toán hình học phẳng gồm 3 câu: Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn, các yếu tố song song, vuông góc, bằng nhau; Chứng minh hệ thức, các yếu tố bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy; Tính toán độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc...

Môn tiếng Anh

Cấu trúc đề thi bao gồm:

- Phần 1 (1,0 điểm) gồm 4 câu hỏi, kiểm tra kiến thức ngữ âm.

- Phần 2 (3,0 điểm) từ câu 5 đến câu 16, kiểm tra từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp

- Phần 3 (3,0 điểm) từ câu 17 đến câu 28 gồm đọc và điền từ; đọc hiểu trả lời câu hỏi.

- Phần 4 (4,0 điểm) từ câu 29 đến 40 gồm viết dạng đúng của từ; viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn; viết câu.