Đề xuất 50 tỉ đồng để lấp hoặc kè lại tuyến kênh được đầu tư 20 tỉ đồng 28/04/2026 20:27

(PLO)- Một xã ở Đắk Lắk đề xuất bố trí 50 tỉ đồng để san lấp hoặc làm bờ kè tuyến kênh được đầu tư 20 tỉ đồng mà không phát huy hiệu quả.

Ngày 28-4, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận đơn vị có báo cáo gửi UBND tỉnh đề xuất hai phương án để khắc phục tồn tại tại tuyến kênh D3 với tổng kinh phí khoảng 50 tỉ đồng.

Tuyến kênh sạt lở vào sát nhà dân. Ảnh: H.T

Hai phương án mà xã Ea Kly đề xuất là: Đắp đất, san gạt lại như hiện trạng ban đầu trước khi xây dựng hoặc thi công hệ thống kè chống sạt lở hai bên bờ kênh.

Theo báo cáo của UBND xã Ea Kly, tuyến kênh D3 thuộc công trình hồ chứa nước Krông Búk hạ, được đầu tư từ năm 2012 với tổng chiều dài gần 1,5 km; tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng. Tuyến kênh đi qua địa bàn ba thôn, buôn gồm Kla, Krái A và thôn 9B.

Tuyến kênh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc (cũ) làm chủ đầu tư. Thời điểm thi công kênh D3 phải bồi thường, di dời khoảng 42 hộ dân.

Cỏ mọc um tùm trên tuyến kênh D3. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, theo đánh giá của xã Ea Kly, hiện kênh D3 không phát huy được hiệu quả. Lý do là tuyến kênh này nằm sâu hơn mặt ruộng, không tưới được cho cánh đồng. Ngoài ra, kênh D3 sâu hơn mặt đất tự nhiên (từ 1-10 m), một số đoạn bị sạt lở, bùn sụt lún, không dẫn nước được đến cuối kênh.

Ngoài ra, tuyến kênh D3 sâu, có nguy cơ cao sạt lở làm sập nhà dân ở hai bên. Điển hình, trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, kênh D3 đã bị sạt lở. Riêng tại vị trí gia đình bà H Dji Niê (buôn Krái A), vết sạt từ kênh đã kéo vào tận thềm nhà.

Cũng theo báo cáo, UBND xã Krông Búk (cũ) đã nhiều lần báo cáo về nguy cơ mất an toàn và không phát huy hiệu quả của kênh D3 gửi UBND huyện Krông Pắc (cũ) nhưng chưa được xử lý triệt để.

"Đây chỉ là báo cáo của xã gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính. Riêng phương án, số tiền cụ thể để khắc phục tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét" - lãnh đạo UBND xã Ea Kly nói.