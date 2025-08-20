Đề xuất chủ xe ô tô 9 chỗ trở lên phải tái chế phương tiện khi hết niên hạn 20/08/2025 17:34

(PLO)- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tái chế ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên... khi hết niên hạn sử dụng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa gửi hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) sang Bộ Tư pháp để thẩm định.

Nghị định này hướng dẫn chi tiết trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu trong việc tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải theo Luật Bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm cả quy định về việc thải bỏ phương tiện giao thông. Điều này nhằm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc thải bỏ phương tiện khi hết niên hạn sử dụng một cách đúng quy định, từ đó tạo điều kiện cho nhà sản xuất, nhập khẩu có thể thu gom và thực hiện trách nhiệm tái chế của mình.

Tái chế ô tô: Ảnh minh họa

Theo dự thảo Nghị định, tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện giao thông sẽ tự quyết định thời điểm thải bỏ, phá dỡ xe, miễn là phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về niên hạn sử dụng, tiêu chuẩn khí thải và quản lý phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, sau khi quyết định thải bỏ, chủ phương tiện phải có trách nhiệm đưa xe đến các cơ sở phá dỡ đáp ứng đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Bộ TN&MT cho rằng phương tiện giao thông là tài sản có giá trị, vòng đời sử dụng dài và việc thải bỏ chủ yếu phụ thuộc vào tính tự nguyện của người sở hữu. Do đó, việc thu hồi để tái chế gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, dự thảo chỉ quy định tập trung vào nhóm phương tiện giao thông có niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật thực hiện trách nhiệm ERP.

Đây là nhóm phương tiện khi hết niên hạn, chủ sở hữu bắt buộc phải dừng lưu hành, từ đó phát sinh nghĩa vụ phải thu hồi và tái chế.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định rõ, trách nhiệm tái chế sẽ áp dụng cho các loại xe như: ô tô chở hàng, ô tô chở hàng chuyên dùng; ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên.

Ngoài ra, quy định cũng áp dụng với xe ô tô chở học sinh, xe chở hàng bốn bánh và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ thuộc diện có niên hạn sử dụng theo pháp luật.

Tỉ lệ tái chế bắt buộc được đề xuất là 0,5%. Về quy cách, các cơ sở phải thực hiện việc phá dỡ, phân loại và thu hồi các loại vật liệu như kim loại, nhựa để đưa vào quy trình tái chế phù hợp.

Đối với pin Lithium dùng cho phương tiện giao thông, Bộ TN&MT nhận định loại pin này mới phổ biến tại Việt Nam trong vài năm gần đây và có vòng đời dài, hiện chưa tới giai đoạn phải thải bỏ hàng loạt.

Lượng pin thải ra thị trường còn rất ít, gây khó khăn cho việc thu gom số lượng lớn.

Do đó, dự thảo đề xuất một lộ trình riêng: trong giai đoạn hiện tại, tỉ lệ tái chế bắt buộc đối với pin Lithium sử dụng cho phương tiện giao thông sẽ là 0%.