Đề xuất quy định lại tuổi, thời gian lái xe và bổ sung trường hợp thu hồi bằng lái 29/09/2025 12:12

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành quy định ba trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe (GPLX) gồm: Người được cấp GPLX không đủ điều kiện sức khỏe; GPLX được cấp sai quy định; GPLX quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không có người đến nhận và không có lý do chính đáng.

Tuy nhiên, trong đề xuất sửa Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới đây, Bộ Công an đề xuất bổ sung trường hợp thu hồi GPLX. Cụ thể, “Người được cấp giấy phép lái xe có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe” thì bị thu hồi GPLX.

Theo Bộ Công an, những năm gần đây tình trạng mua bán, sử dụng GPLX giả để đổi, cấp lại diễn ra khá phổ biến, nếu không bổ sung quy định này sẽ ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Thời gian lái xe sẽ theo Bộ luật Lao động

Ngoài ra, luật hiện hành quy định lái xe ô tô kinh doanh vận tải không được cầm lái quá 10 giờ trong ngày, không quá 48 giờ trong tuần, mỗi lần lái liên tục không quá bốn giờ. Tuy nhiên, Bộ Công an cho biết nhiều doanh nghiệp vận tải và Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam phản ánh quy định này chưa phù hợp, gây khó khăn cho việc bố trí nhân sự.

Lực lượng chức năng tuần tra xử lý các trường hợp lái xe vi phạm quy định giao thông. Ảnh minh họa: P.HÙNG

Do đó, Bộ Công an đề xuất sửa theo hướng: người lái xe không được điều khiển phương tiện liên tục quá bốn giờ, còn tổng thời gian làm việc trong ngày và tuần sẽ áp dụng theo Bộ luật Lao động. Bộ Công an cho rằng điều chỉnh này cần thiết để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cho rằng quy định thời gian làm việc 48 giờ/tuần của Việt Nam trong Bộ luật Lao động vẫn thấp hơn nhiều so với quốc tế. Chẳng hạn, Liên minh châu Âu cho phép tối đa 56 giờ/tuần, Mỹ từ 60-70 giờ/tuần, Nhật Bản là 60 giờ/tuần. Hiệp hội kiến nghị nâng trần lên 70 giờ/tuần nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải.

Kiến nghị nâng tuổi lái xe

Một nội dung khác được hiệp hội quan tâm là giới hạn độ tuổi lái xe. Hiện luật quy định nam lái xe khách trên 29 chỗ, xe giường nằm chỉ được làm việc đến 57 tuổi, nữ đến 55 tuổi. Hiệp hội cho rằng quy định này chưa phù hợp khi sức khỏe, kỹ năng và hạ tầng hiện nay đã cải thiện đáng kể.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp vận tải đang thiếu hụt từ 10-50% lực lượng lái xe, đặc biệt ở phân khúc xe khách và đầu kéo. Nếu giữ nguyên quy định, nhiều đơn vị khó bố trí công việc cho đội ngũ tài xế dày dạn kinh nghiệm nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu.

Hiệp hội kiến nghị điều chỉnh theo hướng áp dụng tuổi lao động chung: nam 62 tuổi, nữ 57 tuổi. Kinh nghiệm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác cũng cho phép lái xe tiếp tục hành nghề đến trên 65 tuổi nếu còn đủ sức khỏe.

"Để bảo đảm an toàn giao thông, Hiệp hội cũng đề xuất Bộ Y tế nghiên cứu quy định rút ngắn chu kỳ khám sức khỏe định kỳ đối với tài xế từ 60 tuổi trở lên, qua đó vừa siết chặt công tác quản lý, vừa tận dụng được lực lượng lao động giàu kinh nghiệm..."- đại diện Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho hay.