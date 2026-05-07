Đề xuất xây thêm 11 trường học ở phường đông dân nhất TP.HCM 07/05/2026 20:08

Ngày 7-5, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình và Tân Đông Hiệp sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

﻿ Cử tri nêu ý kiến. Ảnh: HẢI NHI

Cử tri kiến nghị xây dựng thêm trường lớp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm hoàn thiện chính sách liên quan đến đất đai, thuế, nhà ở đô thị, an sinh xã hội, giáo dục và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Cử tri Đỗ Tiến Thành (phường Dĩ An) cho rằng chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể còn bất cập. Nhất là việc áp dụng mức thuế và yêu cầu xuất hóa đơn đối với các giao dịch nhỏ lẻ làm tăng chi phí, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh.

Do đó, cử tri Thành kiến nghị nghiên cứu chính sách miễn, giảm thuế phù hợp hơn đối với hộ kinh doanh nhỏ có quy mô từ 1-3 tỉ đồng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như tạp hóa, thuốc.

Về giáo dục, cử tri phản ánh tình trạng quá tải trường học tại các khu vực đông dân cư, đặc biệt là phường Dĩ An. Cử tri kiến nghị sớm đầu tư, mở rộng cơ sở vật chất và xây dựng thêm trường lớp để đáp ứng nhu cầu học tập.

Nói thêm về vấn đề khác, cử tri Lê Xuân Lợi (phường Dĩ An) cho biết người dân dọc tuyến đã chờ đợi nhiều năm. Theo ông Lợi, khi có chủ trương triển khai, người dân đồng thuận và sẵn sàng phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên tiến độ đến nay còn chậm, ảnh hưởng đến đi lại và kinh doanh. Cử tri kiến nghị đẩy nhanh thực hiện dự án, sớm hoàn thành đồng bộ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn về giáo dục và hạ tầng

Giải đáp các thắc mắc của cử tri, ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, khẳng định hệ thống chính trị và nhân dân địa phương rất quan tâm đến vấn đề xây trường học theo chủ trương của Trung ương và lãnh đạo TP.HCM.

Ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An. Ảnh: HẢI NHI

Ông Hồng cho biết phường Dĩ An đã đề xuất 7 vị trí đất công để xây 11 trường ở cả 3 cấp học trong giai đoạn 2026-2030 nhằm chăm lo nơi học hành cho học sinh.

Với phản ánh “tuyến đường An Bình nhưng không bình an” của cử tri, Chủ tịch UBND phường Dĩ An nhìn nhận tuyến đường này nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân. Khi thực hiện dự án đường An Bình kết nối, người dân quan tâm đến nơi ở hiện tại, tài sản liên quan và việc thu hồi đất.

“Chủ trương thực hiện dự án đã có. Việc người dân băn khoăn về diện tích mở rộng, diện tích bị thu hồi, phường đã tiếp nhận đơn của người dân bị ảnh hưởng. Phường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu thực hiện đúng quy định pháp luật và đẩy nhanh tiến độ dự án” - ông Hồng chia sẻ.

Ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: HẢI NHI

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh các kiến nghị của cử tri về thiếu trường lớp, sĩ số học sinh đông là xác đáng. Đây cũng là những nội dung đang được Quốc hội quan tâm, thể hiện qua nhiều quyết sách gần đây.

Theo ông Khảm, Quốc hội đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Các ý kiến cử tri sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với lĩnh vực an sinh xã hội và giáo dục, ông Khảm cho biết Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, triển khai nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và hoàn thiện thiết chế cơ sở. Ông khẳng định đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến và mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, giám sát.