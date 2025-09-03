Đi nhập học, 2 mẹ con nữ sinh tử vong vì va chạm ô tô tải 03/09/2025 14:23

(PLO)- Trên đường đến trường đại học làm thủ tục nhập học, hai mẹ con nữ sinh tử vong vì va chạm ô tô tải.

Đến hơn 13 giờ chiều 3-9, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy khiến hai mẹ con tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là bà PTT (khoảng 40 tuổi) và con gái TNT (18 tuổi, cùng quê Tây Ninh).

Khi bà T chuẩn bị sang đường thì bị xe tải lưu thông từ phía sau lao tới cuốn vào gầm. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, bà T chở con gái lưu thông trên đường Dương Thị Mười hướng từ Nguyễn Ảnh Thủ về đường Đông Bắc. Khi đến giao lộ với đường Trương Thị Hoa (phường Trung Mỹ Tây) thì va chạm với ô tô tải 89H-024...

Tai nạn khiến hai mẹ con bà T tử vong tại chỗ. Ảnh: NT

Cú va chạm mạnh khiến cả hai mẹ con bà T bị cuốn vào gầm ô tô tải, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân nằm kẹt trước đầu ô tô tải, thi thể hai nạn nhân nằm cách đó khoảng 1 m.

Theo người dân, hai mẹ con đang trên đường đến trường làm thủ tục nhập học đại học cho cô con gái thì gặp tai nạn. Nhận tin dữ, nhiều người thân có mặt tại hiện trường, khóc ngất bên thi thể nạn nhân.

Cảnh sát phong tỏa hai đoạn đường để phục vụ khám nghiệm, điều tra. Ảnh: NT

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, xe máy của bà T lưu thông phía trước ô tô tải. Khi đến gần giao lộ với đường Trương Thị Hoa, xe máy chuyển hướng để rẽ trái thì bị ô tô tải từ phía sau lao tới cuốn vào gầm.

Đến hơn 13 giờ chiều cùng ngày, hiện trường vẫn đang được xử lý. Ảnh: NT

Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp cùng Đội CSGT An Sương và các đơn vị liên quan đã phong tỏa một đoạn đường Dương Thị Mười và Trương Thị Hoa để xử lý hiện trường, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Vụ tai nạn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.