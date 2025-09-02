Điểm mặt những 'quái vật tốc độ' mang hình hài minivan 02/09/2025 19:19

(PLO)- Dưới đây là danh sách tổng hợp một số mẫu minivan nhanh nhất từng được sản xuất.

KIA CARNIVAL

Kia Carnival gây ấn tượng với động cơ V6 3.5L. Ảnh: Kia.

Kia Carnival gây ấn tượng với động cơ V6 3.5L, sản sinh công suất 287 mã lực và mô-men xoắn 260 lb-ft. Mặc dù có kích thước và trọng lượng lớn (hơn 2.000 kg), mẫu minivan này vẫn có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 7 giây.

TOYOTA SIENNA R-TUNED

Năm 2016, Toyota đã hợp tác với xưởng độ DG-Spec để tạo ra chiếc Sienna R-Tuned cho Triển lãm SEMA. Mặc dù vẫn giữ nguyên động cơ V6 266 mã lực, xe đã được nâng cấp toàn diện hệ thống treo, phanh, lốp và bộ vi sai chống trượt giới hạn.

Kết quả, mẫu minivan nhanh nhất này có thể hoàn thành một vòng đua tại Willow Springs nhanh hơn một giây so với Chevrolet Camaro V8 SS tiêu chuẩn.

HONDA ODYSSEY

Mẫu minivan nhanh nhất này được trang bị động cơ V6 3.5L Ảnh: Honda.

Mẫu minivan nhanh nhất này được trang bị động cơ V6 3.5L với hiệu suất đáng nể. Chiếc Honda Odyssey nặng 2.100 kg có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 6,3 giây. Xe được trang bị hộp số tự động 10 cấp, tối ưu cho vận hành êm ái.

VOLKSWAGEN ID. BUZZ GTX

Volkswagen đã ra mắt phiên bản hiệu suất cao cho mẫu minivan điện ID. Buzz. Phiên bản GTX được trang bị hai động cơ điện, cung cấp tổng công suất 335 mã lực. Với sức mạnh này, mẫu xe nặng hơn 2.700 kg có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 6 giây.

MERCEDES-BENZ R63 AMG

Chỉ có hơn 200 chiếc R63 AMG được sản xuất, biến nó thành một mẫu xe hiếm và được giới sưu tầm săn đón. Ảnh: Mercedes.

Năm 2007, bộ phận AMG của Mercedes-Benz đã táo bạo khi trang bị động cơ V8 6.3L mạnh mẽ vào chiếc minivan R-Class. Kết quả là một chiếc xe có công suất 510 mã lực, có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5 giây. Chỉ có hơn 200 chiếc R63 AMG được sản xuất, biến nó thành một mẫu xe hiếm và được giới sưu tầm săn đón.

HYUNDAI H1 IMAX N

Bộ phận Hyundai Australia đã biến chiếc minivan H1 thương mại thành một "cỗ máy drift" dẫn động cầu sau. Bằng cách thay thế động cơ diesel bằng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, chiếc iMax N đã tăng công suất lên hơn 400 mã lực và có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,8 giây.

FORD TRANSIT XJ220

Chiếc xe này đã trở thành một biểu tượng độc đáo của kỹ thuật chế tạo. Ảnh: Ford.

Đầu những năm 1990, Jaguar đã sử dụng một chiếc minivan Ford Transit để thử nghiệm và tinh chỉnh động cơ V6 3.5L tăng áp kép của siêu xe XJ220. Sau khi hoàn thành vai trò, chiếc Transit đặc biệt này vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện đua xe, trở thành một biểu tượng độc đáo của kỹ thuật chế tạo.

FORD SUPERVAN 4.2

Ford Supervan 4.2 là một cỗ máy đua được thiết kế riêng, nhưng mang hình dáng của một chiếc minivan. Xe được trang bị ba động cơ điện, sản sinh tổng công suất 1.400 mã lực, cho phép tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 1,4 giây.

Mẫu minivan nhanh nhất này đã giành chiến thắng trong hạng mục của mình và về nhì chung cuộc tại giải leo đồi Pikes Peak năm 2023.