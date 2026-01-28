Điện Kremlin cảnh báo Ba Lan và các nước Baltic đã phạm ‘sai lầm lớn’ với Nga 28/01/2026 06:23

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định rằng bất cứ ai lên nắm quyền ở Ba Lan và các nước Baltic đều bắt đầu thù ghét Nga và người Nga một cách kịch liệt.

Ngày 27-1, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng cảnh báo rằng Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đã phạm phải một "sai lầm lớn" khi luôn “ác quỷ hóa” nước Nga, thay vì lựa chọn hợp tác để cùng có lợi.

Ông Peskov nói rằng Moscow "thực sự có vấn đề" trong quan hệ với Ba Lan và các nước Baltic, đài RT đưa tin.

"Chúng tôi thực sự có vấn đề với Ba Lan. Chúng tôi cũng thực sự có vấn đề với các nước Baltic... Bất cứ ai lên nắm quyền ở những quốc gia này đều bắt đầu thù ghét Nga và người Nga một cách kịch liệt" - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Liệu đây có phải là một sai lầm? Một sai lầm lớn. Bởi lẽ các quốc gia này hoàn toàn có thể học hỏi được nhiều điều từ văn hóa Nga và quá trình tương tác với Nga" - ông Peskov nói.

Ba Lan và các nước Baltic chưa lên tiếng về phát ngôn trên.

Theo RT, quan hệ giữa Nga với Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania đã lao dốc không phanh kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Về mặt địa lý, Ba Lan có chung đường biên giới với Kaliningrad - vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga, trong khi Estonia, Latvia và Lithuania đều có chung biên giới với phần lục địa của nước Nga.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi đầu tháng này, Warsaw thông báo sẽ rút khỏi Công ước Ottawa (hiệp ước quốc tế cấm mìn chống bộ binh) và đẩy mạnh sản xuất loại khí tài này để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga.

Trước đó, vào tháng 12-2025, ba quốc gia Baltic cũng đã hoàn tất thủ tục rút khỏi công ước trên với lý do lo ngại "mối đe dọa từ Moscow".

Về phía Nga, nước này từ lâu đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ muốn tấn công các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), gọi đó là điều "vô lý".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gần đây nhận định rằng những tuyên bố ngày càng hiếu chiến từ các quan chức cấp cao NATO cho thấy phương Tây đang công khai chuẩn bị cho một cuộc đụng độ trực diện với Moscow.