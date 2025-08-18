Điện lực miền Bắc tiến tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành 18/08/2025 10:31

(PLO)- Điện lực miền Bắc sẽ ứng dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), trong phát hiện nhanh khiếm khuyết lưới điện, đổi mới công tác quản lý kỹ thuật – vận hành.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa cho biết trong tháng 7-2025, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho 17 tỉnh, thành khu vực miền Bắc, kịp thời ứng phó với nắng nóng gay gắt, mưa lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

EVNNPC đảm bảo điện ngay cả khi nhu cầu vượt đỉnh

Theo EVNNPC, trong tháng 7 vừa qua, ngành điện đối diện với một rủi ro thiên tai đó là bão số 3 đổ bộ vào khu vực phía Bắc. Bão gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống điện tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại Nghệ An, Điện Biên, Sơn La.

Trước tình hình trên, EVNNPC chỉ đạo các đơn vị bám sát hiện trường, huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện và triển khai các giải pháp linh hoạt để khắc phục nhanh nhất, sớm khôi phục cấp điện phục vụ nhân dân, góp phần ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai.

Thêm vào đó, từ ngày 1-7, EVNNPC triển khai sắp xếp lại mô hình tổ chức, hợp nhất 27 Công ty Điện lực trực thuộc thành 17 Công ty Điện lực, thống nhất theo địa bàn quản lý mới. Đây là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện và chất lượng phục vụ khách hàng.

Nhân viên điện lực miền Bắc kiểm tra lượng điện tiêu thụ.

Với bối cảnh trên, tháng 7, sản lượng điện thương phẩm toàn EVNNPC vẫn đạt 10,12 tỉ kWh, tăng 7,88% so với cùng kỳ 2024; lũy kế 7 tháng đạt 60,37 tỉ kWh, tăng 5,85%, bằng 55,44% kế hoạch năm (108,9 tỷ kWh) EVN giao. Tổn thất điện năng tháng 7 ở mức 4,31%, lũy kế 3,81%, giảm 0,18% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,19% so với kế hoạch.

Trước nắng nóng và mưa lũ bất thường, EVNNPC tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết lưới điện. Tính đến hết tháng 7, đã thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM (phương pháp bảo trì dự đoán) cấp 2, 3 tại 118/149 trạm biến áp (TBA) 110kV (79,19% kế hoạch) và CBM cấp 2 tại 23.118/31.921 thiết bị trung áp (72,42% kế hoạch), kịp thời xử lý nhiều khiếm khuyết nguy hiểm, đưa các tồn tại khác vào kế hoạch sửa chữa, thay thế.

Trong dịch vụ khách hàng, tháng 7, EVNNPC cấp điện cho 251 khách hàng trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,17 ngày; lũy kế 7 tháng đạt 1.898 khách hàng, thời gian trung bình 3,09 ngày, giảm 0,15 ngày so với cùng kỳ và rút ngắn 3,91 ngày so với quy định.

Hoạt động đầu tư xây dựng được triển khai tích cực với bốn dự án 110kV khởi công và hai dự án đóng điện trong tháng, nâng lũy kế lên 23/76 dự án khởi công (30,3% kế hoạch) và 52/113 dự án đóng điện (46% kế hoạch).

Đặc biệt, lúc 22 giờ 30 ngày 4-8, hệ thống điện EVNNPC ghi nhận kỷ lục mới với công suất cực đại 18.983,9 MW, sản lượng 393,09 triệu kWh, vượt đỉnh ngày 18-7-2025.

Dự báo nhu cầu điện tiếp tục tăng cao

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, EVNNPC xác định giai đoạn 2025–2030 là thời kỳ bứt phá, hướng tới năm 2026–2027 ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo trong quản lý và vận hành. Tổng công ty triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong mọi lĩnh vực.

Cụ thể, kỹ thuật (giám sát, tự động hóa lưới điện, công nghệ xanh), kinh doanh – dịch vụ khách hàng (số hóa quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ), công nghệ thông tin (hạ tầng số, an ninh mạng, phân tích dữ liệu), đầu tư xây dựng (dự án trọng điểm, công nghệ tiên tiến) và quản trị – nhân lực (đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực).

Nhân viên ngành điện ứng phó nhanh các sự cố điện để đảm bảo nguồn điện cho người dân sinh hoạt.

Những định hướng trên tạo nền tảng vững chắc để EVNNPC hiện đại hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý – vận hành, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Bước sang tháng 8 và những tháng tiếp theo, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân.

EVNNPC tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; chủ động phương án cung ứng điện trong cao điểm mùa hè và mùa mưa bão năm 2025.

EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), trong phát hiện nhanh khiếm khuyết lưới điện, đổi mới công tác quản lý kỹ thuật – vận hành, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu để nâng cao hiệu quả phân tích, đánh giá; ứng dụng AI trong quản lý an toàn vệ sinh lao động.