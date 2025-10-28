Điều chỉnh tốc độ và phương án lưu thông trên 2 cao tốc 28/10/2025 14:59

(PLO)- Cục Đường bộ Việt Nam triển khai thí điểm phân làn xe chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương và điều chỉnh tốc độ chạy xe nhiều đoạn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tạm thời phương án tổ chức giao thông, phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ

Theo đó, làn số 1 (sát dải phân cách giữa) cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ (tăng từ 60 lên 80 km/giờ so với hiện hành); làn số 2 (sát làn dừng khẩn cấp) có tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Người lái xe không được chạy quá tốc độ tối đa hoặc dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo và sơn kẻ mặt đường.

Làn 1 cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn lưu thông, bao gồm: xe tải thông dụng (trừ ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép - xe bán tải, ô tô tải VAN); xe tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); xe chuyên dùng, xe đầu kéo, xe kéo moóc và xe khách trên 29 chỗ ngồi.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: HUỲNH DU

Làn 2 không phân biệt theo loại phương tiện. Các phương tiện đang lưu thông trên làn 2 nếu cần vượt xe khác đi cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó chuyển lại làn 2 để tiếp tục lưu thông.

Trong quá trình chuyển làn, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau, có tín hiệu báo trước và bảo đảm an toàn. Người lái xe phải chịu trách nhiệm về hành vi chuyển làn, vượt xe của mình nếu gây tai nạn giao thông.

Theo quyết định của Cục Đường bộ, thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là một tháng kể từ ngày 27-10. Trước 10 ngày hết thời hạn thí điểm, Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông chính thức để thay thế.

Ngoài các quy định trên, Cục Đường bộ giao Khu Quản lý đường bộ IV kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng phương án, điều chỉnh khi cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhưng không bao gồm việc tăng tốc độ khai thác trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Điều chỉnh phương án lưu thông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt điều chỉnh tạm thời phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo đó, các phương tiện lưu thông theo hướng Hà Nội - Ninh Bình, khi đến Km239+800 tiếp tục đi thẳng trên cao tốc qua cầu Liêm Sơn, đi qua phạm vi công trường và tiếp tục về Ninh Bình. Phương tiện phải tuân thủ tốc độ ghi trên biển báo và báo hiệu đường bộ của tuyến.

Khi vào khu vực dự án nút giao Liêm Sơn (Km239+800 – Km242+900), tốc độ tối đa được điều chỉnh lần lượt: tại Km239+950 là 100 km/giờ, Km240+150 là 80 km/giờ, Km240+300 là 60 km/giờ. Đoạn Km240+300 - Km242+220 giới hạn tốc độ tối đa 60 km/giờ.

Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: V.LONG

Chiều ngược lại, phương tiện đi từ Ninh Bình về Hà Nội khi đến Km242+900 tiếp tục đi thẳng qua cầu Liêm Sơn, qua phạm vi công trường rồi về Hà Nội. Tại khu vực dự án, phương tiện phải giảm tốc độ lần lượt: Km242+770 tối đa 100 km/giờ, Km242+570 tối đa 80 km/giờ, Km242+420 tối đa 60 km/giờ. Đoạn từ Km242+420 đến Km240+500 giới hạn tốc độ tối đa 60 km/giờ.

Liên quan dự án này, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang kiến nghị Chính phủ cho phép mở rộng tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tuyến cao tốc này được đưa vào khai thác từ năm 2012, dài khoảng 50 km, hiện đã mãn tải với quy mô 4 làn xe, thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Theo VEC, sức ép giao thông trên tuyến ngày càng lớn, có nguy cơ trở thành “nút thắt cổ chai” khi đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ đã khai thác 6 làn xe; đoạn Cao Bồ - Mai Sơn đang mở rộng lên 6 làn xe, dự kiến hoàn thành năm 2026. Do đó, VEC đề xuất phân kỳ đầu tư mở rộng tuyến để đồng bộ hai đoạn giáp ranh.

Cụ thể, giai đoạn 1 (đến năm 2027) mở rộng lên 6 làn xe; giai đoạn 2 (sau năm 2038) nghiên cứu mở rộng theo quy hoạch 10 làn xe. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 3.013 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 2.044 tỉ đồng.

VEC dự kiến sử dụng 100 tỉ đồng vốn ngân sách nhà nước và huy động 2.913 tỉ đồng từ nguồn vốn của doanh nghiệp, gồm 583 tỉ đồng vốn tự có và 2.330 tỉ đồng vốn vay trong nước.