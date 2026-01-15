Điều gì sẽ xảy ra khi bạn uống nước ép rau xanh mỗi ngày? 15/01/2026 07:31

(PLO)- Uống nước ép rau xanh vào buổi sáng là một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Podcast:

Podcast: Điều gì sẽ xảy ra khi bạn uống nước ép rau xanh mỗi ngày?

Theo Times Now, nước ép rau xanh từ lâu đã được xem là "ngôi sao" của lối sống khỏe mạnh. Chỉ với một ly mỗi ngày, bạn có thể bổ sung cùng lúc rau xanh, trái cây, thảo mộc và nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Nhờ giàu vitamin và khoáng chất, nước ép rau xanh giúp tiếp thêm năng lượng mỗi ngày, nên nhiều chuyên gia khuyên nên duy trì thói quen này. Vậy nếu uống nước ép rau xanh mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ thay đổi như thế nào?

Kiềm hóa cơ

Nước ép rau xanh có tính kiềm cao, giúp cân bằng môi trường axit–kiềm trong cơ thể. Điều này có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như tiểu đường, sỏi thận; đồng thời góp phần bảo vệ tim mạch, xương khớp và chức năng não bộ. Việc bổ sung thường xuyên các loại rau xanh giàu phytochemical như cải xoăn, rau bina hay quả mọng giúp duy trì trạng thái cân bằng tự nhiên cho cơ thể.

Hỗ trợ cấp nước

Việc thêm các loại rau như bắp cải, cần tây, rau bina và xà lách vào nước ép rất có lợi vì chúng chứa hơn 90% nước. Những thành phần này làm cho nước ép rau xanh trở thành một nguồn cung cấp chất lỏng tuyệt vời, giúp bạn luôn đủ nước cho cơ thể.

Uống nước ép rau xanh giàu chất xơ vào sáng sớm giúp đáp ứng nhu cầu hydrat hóa của cơ thể đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Hỗ trợ tiêu hóa

Rau xanh chủ yếu chứa prebiotic và có lợi cho vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và chức năng miễn dịch. Theo các chuyên gia, các hợp chất thực vật trong nước ép rau xanh cũng hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách thúc đẩy sự đa dạng của các vi khuẩn có lợi.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Uống nước ép rau xanh vào buổi sáng, trước khi ăn sáng, có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Một số nghiên cứu cho thấy, nếu uống nước ép trước bữa ăn khoảng 30 phút, lượng đường trong máu sẽ tăng chậm và ổn định hơn so với khi không uống trước bữa ăn.

Uống nước ép rau xanh trước bữa sáng giúp đường huyết tăng chậm và ổn định hơn.

Cung cấp năng lượng

Nước ép rau xanh cung cấp các chất điện giải như natri, kali, canxi, magiê cùng vitamin nhóm B. Những dưỡng chất này hỗ trợ chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng, giúp giảm cảm giác mệt mỏi và duy trì sự tỉnh táo suốt buổi sáng.

Cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết.

Rau xanh chứa nhiều vitamin A, C, E và K, tất cả đều hỗ trợ hệ miễn dịch, sức khỏe làn da và xương chắc khỏe. Chúng cũng là nguồn cung cấp khoáng chất tuyệt vời như sắt, canxi và magiê, giúp hỗ trợ năng lượng và chức năng cơ bắp.

Hầu hết các loại rau lá xanh đều chứa nhiều chất dinh dưỡng và ép lấy nước giúp bạn dễ dàng hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn so với lượng bạn thường ăn trong một lần.

Cách chọn nguyên liệu cho nước ép như thế nào?

Nếu tự ép tại nhà, hãy ưu tiên đa dạng các loại rau xanh đậm màu và kết hợp thêm một lượng nhỏ trái cây để tăng hương vị. Tuy nhiên, nếu bạn mua nước ép đóng hộp, hãy nhớ xem nhãn trước. Các thành phần được liệt kê theo thứ tự giảm dần về trọng lượng, vì vậy rau củ sẽ được liệt kê đầu tiên.

Nước ép rau xanh nên được làm từ rau củ và trái cây nguyên chất, không thêm bất kỳ chất tạo ngọt nào và không chứa đường bổ sung.