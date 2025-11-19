Điều tàu hàng cứu 2 cầu đường sắt trên tuyến Diêu Trì - Quy Nhơn 19/11/2025 15:11

(PLO)- Mưa lũ đe dọa kết cấu cầu Luật Lễ 1 và Luật Lễ 2 ở Gia Lai, đường sắt phải phong tỏa và ngừng chạy tàu.

Chiều 19-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết mực nước lũ ở Gia Lai đang lên nhanh, gây ngập và đe dọa trực tiếp đến kết cấu cầu Luật Lễ 1 (Km01+606) và Luật Lễ 2 (Km02+729) trên tuyến Diêu Trì - Quy Nhơn. Nước đổ về mạnh, dòng chảy xiết khiến nhịp cầu và chân mố trụ có nguy cơ mất an toàn.

Trước tình huống khẩn cấp, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án bảo vệ khẩn cấp, phong tỏa khu gian Diêu Trì - Quy Nhơn và điều tàu hàng gia tải để giữ kết cấu cầu.

Ngành đường sắt dùng tàu hàng gia tải để giữ cầu Luật Lễ 1 và 2. Ảnh: N.NĂM

Theo phương án kỹ thuật, cầu Luật Lễ 1 có hai nhịp, được gia tải bằng hai toa tà vẹt; cầu Luật Lễ 2 gồm một nhịp, được gia tải hai toa tà vẹt. Mỗi toa nặng 44,5 tấn.

Trên tuyến Bắc - Nam, nước lũ đã ngập khu vực ga Diêu Trì. Để đảm bảo an toàn chạy tàu, ngành đường sắt tổ chức sơ tán ba đoàn tàu SE1, SE3 và SE7 về các ga lân cận như ga Bình Định và ga Phước Nhơn. Hành khách trong thời gian chờ đều được phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí.

Nước lũ ngập nhà dân và tràn lên ray đường sắt. Ảnh: N.NĂM

Ngành đường sắt cho biết mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp, các đơn vị quản lý tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang duy trì lực lượng thường trực, huy động tối đa nhân lực và thiết bị cơ giới, phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý sự cố và khôi phục chạy tàu sớm nhất.

Hành khách được phát đồ ăn miễn phí trong lúc chờ chuyển tải. Ảnh: N.NĂM

Trong thời gian chờ khắc phục, nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc – Nam và các tuyến nhánh phải tạm ngừng hoạt động để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách. Người mua vé bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ trả, hoàn vé trong tối đa 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé. Việc trả vé có thể thực hiện trực tuyến tại website dsvn.vn, không cần đến nhà ga như trước đây.