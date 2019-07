Đến lượt dãy quán nhậu xuyên đêm ở Đà Nẵng bị tháo dỡ

Sáng 24-7, UBND phường An Hải Tây phối hợp Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà tiến hành tháo dỡ dãy quán nhậu phía Đông cầu Rồng. Đây là dãy quán tạm gồm chín quán sát nhau, là một trong những tụ điểm nhậu xuyên đêm nhộn nhịp nhất Đà Nẵng.

Ghi nhận của phóng viên, công tác tháo dỡ được triển khai từ đầu giờ sáng. Việc tháo dỡ được thực hiện liên tục cho đến khi hoàn thành xong.



Tổng cộng có chín quán nhậu phía Đông cầu Rồng bị tháo dỡ. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Huỳnh Thanh Tuấn, chuyên viên Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà, đa số các hộ kinh doanh chấp hành với chủ trương của địa phương và một số tự tháo dỡ.

“Việc tháo dỡ là để tạo cảnh quan môi thường thông thoáng cũng như cảnh quan du lịch. Đơn vị tiếp tục tháo dỡ và cố gắng hoàn thành trong ngày hôm nay”, ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Bá An, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây, cũng khẳng định đa số các hộ kinh doanh chấp hành theo chủ trương chung. Sau khi tháo dỡ xong, UBND phường An Hải Tây sẽ đề nghị các đơn vị liên quan rào tôn khu đất này lại nhằm đảm bảo cảnh quan, giữ vệ sinh môi trường.

Được biết, việc tháo dỡ dãy quán nhậu này thực hiện theo công văn của UBND TP Đà Nẵng và kết luận của UBND quận Sơn Trà tại cuộc họp rà soát các công trình nhà hàng, quán tạm trên địa bàn mới đây.



Dãy quán nhậu phía Đông cầu Rồng là một trong những tụ điểm nhậu xuyên đêm nhộn nhịp nhất Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Như PLO đã thông tin, Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có báo cáo liên quan các công trình nhà hàng, quán tạm trên địa bàn TP. Qua rà soát trên địa bàn quận Sơn Trà, Sở Xây dựng cho hay đến nay còn 55 hàng quán dạng này, trong đó 38 công trình có giấy phép xây dựng tạm (còn hạn sử dụng là 32 công trình, hết hạn 6 công trình), 17 công trình không có giấy phép xây dựng. Việc tháo dỡ các quán nhậu không có giấy phép xây dựng hoặc hết hạn giấy phép tạm đã được triển khai từ tháng 6 đến nay.

Tại buổi họp báo quý II-2019 của UBND TP Đà Nẵng chiều 23-7, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP cũng cho hay trong cuối tháng 7, đầu tháng 8 này, TP sẽ tổng rà soát, kiểm tra toàn bộ nhà hàng, quán tạm.

“Cái này đã tồn tại 20 năm qua, giờ những công trình mới phải nghiêm ngặt về đảm bảo môi trường”, ông Chinh nói.