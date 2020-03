Sắp có đợt xâm nhập mặn khốc liệt nhất tại miền Tây

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL về việc đề phòng ảnh hưởng của xâm nhập mặn lên cao trong tháng 3-2020.



Thông tin từ Bộ NN&PTNT, theo dự báo của các cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc bộ, từ ngày 7 đến 15-3, tại ĐBSCL tiếp tục xảy ra một đợt xâm nhập mặn tăng cao theo kỳ triều cường giữa tháng 2 Âm lịch. Đợt xâm nhập mặn này được đánh giá có khả năng ở mức cao nhất từ đầu mùa khô.



Miền Tây đang bị hạn mặn xâm lấn, nhiều diện tích lúa bị thiệt hại. Ảnh minh họa: NAM GIAO

Theo đó, phạm vi ảnh hưởng của ranh mặn 4 g/l gồm sông Vàm Cỏ (Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) ảnh hưởng sâu nhất 100-110 km, sâu hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 25-32 km, sâu hơn cùng kỳ năm mặn lịch sử năm 2016 từ 3-5 km.



Sông cửa Tiểu, cửa Đại có phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 60 km, sâu hơn TBNN lớn nhất 22 km, sâu hơn cùng kỳ năm mặn lịch sử năm 2016 khoảng 5 km.



Sông Hàm Luông có phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 78 km, sâu hơn TBNN lớn nhất 35 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 5 km.



Sông Cổ Chiên: Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 70 km, sâu hơn TBNN lớn nhất 26 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 6 km.



Sông Hậu (Cửa Định An, Trần Đề): Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 70 km, sâu hơn TBNN lớn nhất 29 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 6 km.



Sông Cái Lớn: Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 62-65 km, sâu hơn TBNN lớn nhất khoảng 12 km, tương đương cùng kỳ năm 2016.



Bộ NN&PTNT nhận định đợt xâm nhập mặn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vùng canh tác cây ăn trái và nước sinh hoạt của người dân.



Cuối tháng 3-2020, xâm nhập mặn có thể vẫn ở mức cao nhưng thấp hơn so với đợt xâm nhập mặn giữa tháng.



Để giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.



Tổ chức giám sát chặt chẽ độ mặn tại các cửa lấy nước, vận hành đóng các cửa cống và công trình thủy lợi khi độ mặn vượt mức cho phép, đảm bảo mặn không xâm nhập sâu vào nội đồng. Tranh thủ tích trữ nước ngọt trong thời

gian mặn xuống thấp để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong thời gian xâm nhập mặn lên cao.



Chưa tổ chức xuống giống lúa vụ hè thu ở những vùng có khả năng ảnh hưởng của xâm nhập mặn.