Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ chiều 23-7, tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang ở ngay trên vùng biển từ Hải Phòng đến Nam Định.

Dự báo 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển hướng tây nam, đến chiều 24-7 còn cách Nam Định khoảng 130 km về phía đông nam. Cường độ ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.



Ngày 22-7, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) xảy ra mưa lớn, gây thiệt hại trên 2,5 tỉ đồng. Trong ảnh, trường học tại Si Ma Cai bị bùn đất vùi lấp sân trường. Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng hoàn lưu ATNĐ, từ ngày 23 đến 25-7, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông.

Trước tình hình trên, ngay trong chiều 23-7, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có văn bản hỏa tốc gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân.

Đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng xung kích, rà soát các khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân. Trong quá trình sơ tán dân phải chú ý đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình địa phương.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh có phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tỉnh huống có thể xảy ra.

Đối với khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp, các tỉnh cần sẵn sàng tiêu úng thoát nước tránh ngập lụt và bảo vệ sản xuất nông nghiệp...