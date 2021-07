Sáng nay 9-7, chuyến bay của Hãng hàng không All Nippon Airways đã vận chuyển lô vaccine AstraZeneca gồm 600.000 liều do Nhật Bản cung cấp đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Số vaccine này được bảo quản trong 10 thùng đặc chủng RKN, nhận tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất. Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, lô vaccine này được đưa về kho lưu trữ.

Trước đó, rạng sáng ngày 2-7, chuyến bay số hiệu NH833 của Hãng hàng không All Nippon Airways, Nhật Bản đã vận chuyển 4000.000 liều vaccine do Nhật Bản cung cấp thêm Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.



600.000 liều do Nhật Bản cung cấp đã đến sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 9-7. Ảnh: CT

Tổng cộng, Chính phủ Nhật Bản đã chuyển cho Việt Nam gần 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 theo hình thức viện trợ không hoàn lại.

Trước đó, ngày 15-6, Chính phủ Nhật Bản đã ký công hàm trao đổi với Chính phủ Việt Nam cung cấp vaccine phòng chống COVID-19.