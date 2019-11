Xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn cho người dân

Tình hình ô nhiễm môi trường và sự tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nước sông, kênh rạch trên địa bàn TP, đặc biệt là hệ thống sông Sài Gòn và sông Đồng Nai làm ảnh hưởng đến việc sản xuất và cung cấp nước sạch cho TP.



Nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và thiếu nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chỉ đạo về kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước cho TP.

Dân lo lắng về chất lượng nước

Xả rác xuống kênh rạch là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: CN



Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân. Thế nhưng, hiện nay có nhiều nơi nguồn nước bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Không ít những hộ dân phải khốn khổ vì nguồn nước sử dụng của họ bị ô nhiễm.

Chị Trần Ngọc Phương (sống trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, TP.HCM), chia sẻ: “Chúng tôi sống ở đây đã lâu. Tại đây, nhiều hộ dân vẫn phải sử dụng nước giếng, nhưng nguồn nước giếng nơi đây đang bị ô nhiễm, làm cho cuộc sống người dân khốn khổ”.

Ông THL (hiện cư ngụ tại quận 12) cũng đầy tâm tư, nói: “Gần 50 hộ dân chúng tôi hiện nay phải sinh hoạt bằng nguồn nước ô nhiễm. Nhiều hộ gia đình có điều kiện thì mua nước thùng hoạt mua bình lọc nước để nấu ăn. Còn việc tắm rửa, sinh hoạt phải “liều” dùng nước giếng. Đôi lúc, nước đổi màu, có cặn nhiều, sống như thế hoài chắc người dân mang bệnh hết”.

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước

Theo Sở TN&MT TP.HCM, để bảo vệ tài nguyên nước, TP.HCM cần triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Theo đó, đối với quản lý tài nguyên nước, cần thiết phải có quy hoạch tổng thể tài nguyên nước, kế hoạch quản lý tài nguyên nước dài hạn và ngắn hạn phục vụ công tác cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp lý hiệu quả, góp phần giảm thiểu khối lượng điều tra, thăm dò chuyên ngành trong thủ tục đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cũng chính là góp phần cải cách thủ tục hành chính;

Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước bằng công nghệ tự động, trực tuyến; xây dựng cơ chế phối hợp tổng thể giữa các ban ngành có liên quan đến công tác quản lý theo định hướng thống nhất quản lý; tăng cường công tác quản lý hoạt động xả thải;….

Nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và thiếu nước sạch cho sinh hoạt để phục vụ người dân, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước TP. Trong đó, giao Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở QH&KT và các đơn vị, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước, báo cáo trình UBND TP trước ngày 10-11.

Trong kế hoạch trên có việc quan trắc, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai, Sài Gòn, Kênh Đông... Qua đó, đề ra giải pháp phòng, chống, ngăn chặn xả thải gây ô nhiễm vào nguồn nước từ các khu công nghiệp, khu dân cư, khu chế xuất… Quy trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Kế hoạch còn bao gồm việc kiểm soát an toàn trên hệ thống cung cấp nước sạch; phương án thực hiện nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy ra trên hệ thống mạng lưới đường ống...