Đổ vỏ chai bia xuống sông, người đàn ông bị buộc phải nhặt lại 10/05/2026 15:36

(PLO)- Sau khi đổ hàng loạt vỏ chai bia xuống sông Kẻ Vạn, một người đàn ông ở TP Huế bị cơ quan chức năng yêu cầu vớt lại toàn bộ.

Ngày 10-5, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đổ những vỏ chai bia xuống khu vực sông Kẻ Vạn ở phường Phú Xuân, TP Huế.

Người đàn ông bưng thùng bia, sau đó đổ vỏ những chai bia xuống sông. Ảnh cắt từ clip

Vỏ chai bia nằm dày đặc dưới sông. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip thu hút nhiều ý kiến bình luận. Nhiều người cho rằng hành vi thiếu ý thức, gây ảnh hưởng môi trường và đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường cùng các đơn vị chức năng đã trực tiếp đến đoạn sông kiểm tra, xác minh vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng yêu cầu người đàn ông vớt toàn bộ số chai bia đã đổ xuống sông, đồng thời sẽ xử lý hành vi xả thải xuống sông, hồ theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu người đàn ông vớt toàn bộ số vỏ bia lên bờ.

Trước đó, lực lượng chức năng phường Phú Xuân phát hiện ông LVS (78 tuổi, ngụ phường Kim Long, TP Huế) đang nhổ hoa súng trên sông Ngự Hà.

Theo chính quyền địa phương, hệ thống hoa súng trên sông Ngự Hà được trồng nhằm cải thiện môi trường, tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực di sản. Việc tự ý nhổ bỏ không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực chỉnh trang đô thị.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông S thừa nhận hành vi sai phạm. Cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời buộc ông trồng lại số hoa súng đã nhổ để khôi phục cảnh quan.