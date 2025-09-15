Doanh nghiệp gặp khó khi triển khai cụm công nghiệp hơn 488 tỉ, Bắc Ninh chỉ đạo tháo gỡ 15/09/2025 13:54

(PLO)- UBND tỉnh Bắc Ninh vừa giao các sở ngành phối hợp với chủ đầu tư để xem xét tháo gỡ khó khăn tại cụm công nghiệp Thanh Sơn

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản số 2353/UBND-KTTH về việc xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đối với cụm công nghiệp Thanh Sơn.

Trước đó, liên danh Công ty Cổ phần DP Invest và Công ty Cổ phần DNĐT Lam Sơn, chủ đầu tư dự án đã gửi văn bản tới UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo tình hình thực hiện đầu tư cụm công nghiệp Thanh Sơn tại xã Tân Yên Tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan liên quan tổ chức làm việc với Liên danh Công ty Cổ phần DP Invest và Công ty Cổ phần DNĐT Lam Sơn để xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của doanh nghiệp. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 24-9.

Được biết, cụm công nghiệp Thanh Sơn có quyết định thành lập vào đầu năm 2023 với diện tích 46 ha.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thanh Sơn là Liên danh Công ty cổ phần Đại Phước Bắc Giang (nay đổi tên là Công ty cổ phần DP INVEST) và Công ty TNHH Đầu tư CN Đông Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư là 488,181 tỉ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Các ngành nghề thu hút đầu tư bao gồm: Sản xuất, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm; may mặc; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; công nghiệp chế biến, chế tạo khác, công nghiệp hỗ trợ.

Tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập có khoảng 100 cụm công nghiệp, trong đó, 30 cụm công nghiệp trước đây đã giao cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp huyện (cũ) làm chủ đầu tư, hơn 60 cụm công nghiệp đã được thành lập do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.