Doanh nghiệp không thể đơn độc chống hàng giả

Tọa đàm "Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và thông tin giả gây hại cho doanh nghiệp" do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sáng ngày 10-7 đã ghi nhận nhiều ý kiến quan trọng từ các sở, ban ngành, hiệp hội và doanh nghiệp.

Đại diện pháp lý cho Công ty CP Nhựa Bình Minh, luật sư Trương Anh Tú cho biết, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trong sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng gian là một quá trình nhiều gian truân.

"Thời gian qua, chúng tôi đã phát hiện những đơn vị đăng ký nhãn hiệu sản xuất hàng hóa gần giống 100% sản phẩm của chúng tôi. Thậm chí khi hỏi AI (trí tuệ nhân tạo): Bạn hãy phân tích hai nhãn hiệu này giống và khác nhau thế nào trên cơ sở pháp lý Việt Nam và quốc tế. AI trả lời rất nhanh và có cơ sở pháp lý rất rõ ràng. Thế nhưng hai năm qua chúng tôi gõ cửa cơ quan trung ương, cơ quan tài phán địa phương thì lại không có được đáp án" - ông Tú bày tỏ.

Cũng theo vị này, chỉ để tìm câu trả lời cho câu hỏi đơn giản "thế nào là tương tự gây nhầm lẫn?" mà Nhựa Bình Minh đã mất thời gian hai năm.

"Doanh nghiệp giải quyết hai năm nữa vẫn chưa xong một đối tượng, nếu một đối tượng mới xuất hiện chúng tôi lại phải mất thêm mấy năm để đấu tranh nữa. Con đường chúng tôi đã gầy dựng 50 năm. Thay vì họ phải sinh tử trên con đường khởi nghiệp thì lại nhảy chân sáo trên con đường hoa hồng sẵn có của chúng tôi, giành thành quả lao động công sức trí tuệ của chúng tôi một cách đơn giản”- Luật sư Tú tâm tư.

Theo ông Tú, Nhựa Bình Minh trải qua thời gian dài mới có được sự tin dùng của khách hàng. Thế nhưng một số đối tượng làm ăn không chân chính đã lợi dụng uy tín thương hiệu, đi đăng ký nhãn hiệu gần giống, khiến người tiêu dùng nhầm lẫn.

“Điều này làm chúng tôi không chỉ mất thị phần, doanh thu mà còn ảnh hưởng nặng nề vì công ty phải vừa lo đảm bảo sản xuất hàng hóa tốt vừa phải đấu tranh giữ gìn thương hiệu” - ông Tú nhấn mạnh.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành công ty TNHH thời trang Nón Sơn chia sẻ trải qua 30 năm kiên trì chống chọi với vấn nạn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, ông nhận ra hiện nay vấn đề này chỉ xử lý phần ngọn chứ chưa đánh vào phần gốc.



"Luật hình sự và hành chính đã quy định nhưng vẫn thiếu bốn yếu tố quan trọng.

Thứ nhất là cần quản lý tiền khai, khởi nghiệp. Một doanh nghiệp trước khi kinh doanh lĩnh vực gì sẽ làm hồ sơ khởi nghiệp, vậy khi khởi nghiệp lĩnh vực gì cần có mã định danh.

Thứ hai là tâm lý doanh nghiệp. Thông thường, doanh nghiệp thấy vấn nạn hàng gian, hàng giả tràn lan lại đổ cho cơ quan quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế. Tuy nhiên điều này là sự nhầm lẫn. Nếu muốn xử lý được hàng gian, hàng giả cần phải đồng lòng từ cơ quan trung ương đến địa phương, người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba là vấn đề về pháp chế, cần tuyên truyền cho công ty khởi nghiệp nắm rõ về luật pháp, phân biệt được hàng giả, hàng nhái ảnh hưởng thế nào tới cộng đồng.

Thứ tư là cần đưa ra đưa ra quy định xử lý hành vi làm hàng gian, hàng giả. Những tài liệu về khái niệm và mức xử lý về hàng gian, hàng giả cần đưa vào các trường học. Các sinh viên khi ra trường phải tiếp nhận được các thông tin này trước khi khởi nghiệp.

Ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ, mỗi ngày siêu thị có hơn 1 triệu lượt khách hàng đến tham quan và mua sắm.

Saigon Co.op luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cán bộ nhân viên, đơn vị trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; và trách nhiệm của các đơn vị là đối tác của Saigon Co.op trong việc đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp quản lý từ nguyên liệu đầu vào, sản phẩm muốn đưa ra thị trường cần phải có pháp lý đi theo, cụ thể là phải hồ sơ công bố và các tiêu chuẩn chất lượng.

"Tiêu chí của Saigon Co.op trong hoạt động kinh doanh là chúng tôi phải đóng vai trò gác cửa, kiểm soát đầu vào chặt chẽ. Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, tránh hoàn toàn sai sót trong quản lý chất lượng.

Chúng tôi còn cùng với các nhà cung ứng tổ chức các lớp học, phổ biến về pháp luật liên quan nhằm nâng cao nhận thức của tất cả nhà cung ứng.

Trước khi bày bán sản phẩm trong hệ thống, chúng tôi phải đi đến nhà sản xuất để xem quy trình, nguyên liệu có đúng là nằm trong vùng an toàn hay không. Điều này nhằm đảo bảo thực tế vùng trồng với hồ sơ đầu vào của doanh nghiệp là một" - ông Dương Minh Quang nói.