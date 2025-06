Doanh nghiệp thua lỗ, giám đốc đi mua ma túy bán kiếm lời 14/06/2025 15:26

(PLO)- Do công việc làm ăn thua lỗ, kinh doanh gần như phá sản, Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân tại TP Hạ Long đi mua ma túy bán kiếm lời.

Ngày 14-6, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thụy Điển (42 tuổi) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Giám đốc doanh nghiệp ở Hạ Long bị bắt vì mua ma túy bán kiếm lời. Ảnh: CAQN

Trước đó, khoảng 22 giờ 55 ngày 6-6-2025, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long kiểm tra hành chính một nhà dân ở tổ 1, khu 7A, phường Hồng Hải thì phát hiện và bắt quả tang Hoàng Thụy Điển đang cất giấu 3,555 gam ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Điển khai nhận hiện là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân tại TP Hạ Long. Do công việc làm ăn thua lỗ, kinh doanh gần như phá sản, Điển nảy sinh ý định mua ma túy để bán kiếm lời. Điển đã thuê phòng trọ riêng để làm nơi sử dụng và giao dịch ma túy, nhằm che giấu hành vi phạm tội.