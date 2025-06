Bị bắt vì lợi dụng thiếu nữ say rượu để đưa vào nhà nghỉ 11/06/2025 16:20

(PLO)- Thấy T (17 tuổi) có biểu hiện say, không làm chủ được hành vi, Thanh đã đưa T vào một nhà nghỉ ở TP Hạ Long rồi làm trò đồi bại.

Ngày 11-6, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thanh (24 tuổi, ngụ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội hiếp dâm.

Phạm Văn Thanh, kẻ lợi dụng thiếu nữ say rượu rồi giở trò đồi bại. Ảnh: CAQN

Trước đó, công an tiếp nhận tố giác tội phạm của em T (17 tuổi) về việc bị Phạm Văn Thanh lợi dụng tình trạng không tỉnh táo do say bia để đưa vào nhà nghỉ trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tối 6-6-2025, tại một quán trên địa bàn TP Hạ Long, Thanh cùng một nhóm nhân viên quán bar và T tổ chức ăn uống.

Sau khi uống bia, T có biểu hiện say, không làm chủ được hành vi, nôn ói và nói lảm nhảm. Lợi dụng tình trạng này, Thanh đã đưa T vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bãi Cháy rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tại cơ quan Công an, Thanh đã bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.