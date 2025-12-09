Động đất 7,5 độ richter ở Nhật: 10 người bị thương; cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ 09/12/2025 06:22

(PLO)- Nhật đã dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần liên quan trận động đất độ lớn 7,5 richter xảy ra ngoài khơi phía đông tỉnh Aomori nhưng vẫn khuyến nghị người dân duy trì trạng thái sẵn sàng.

Sáng 9-12, Nhật đã dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần, vài giờ sau trận động đất có độ lớn 7,5 richter ngoài khơi phía đông tỉnh Aomori dẫn tới cảnh báo sóng thần cho các khu vực ven biển các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate, theo tờ Japan Times.

Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) cho biết trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 15 phút đêm 8-12 (giờ địa phương) ngoài khơi tỉnh Aomori. Động đất có độ sâu 54 km, làm tăng nguy cơ trong vài ngày tới có thể xảy ra một trận động đất tương tự hoặc mạnh hơn tại cùng khu vực.

Đây là lần đầu tiên JMA phát đi cảnh báo sóng thần đối với vùng ven biển Hokkaido và bờ biển Sanriku.

Một bản tin đưa tin chi tiết về cảnh báo sóng thần và kêu gọi người dân sơ tán sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter đêm 8-12. Ảnh: JAPAN TIMES

Ban đầu JMA phát cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần cao đến 3 m. Ba tiếng rưỡi sau khi xảy ra động đất, cảnh báo sóng thần được hạ xuống mức khuyến nghị đề phòng. Đến 6 giờ 20 phút sáng 9-12 (giờ địa phương), khuyến nghị này được dỡ bỏ.

Văn phòng Nội các kêu gọi người dân duy trì trạng thái sẵn sàng đặc biệt trong ít nhất một tuần, chẳng hạn giữ bộ dụng cụ khẩn cấp trong tầm với để có thể sơ tán ngay khi cần.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đêm 8-12 kêu gọi người dân chú ý các thông tin do giới chức công bố trong tuần tới và sẵn sàng chạy khỏi nơi nguy hiểm ngay khi cảm nhận rung chuyển.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cũng thông tin với báo chí về việc chính phủ huy động toàn lực ứng phó động đất, cho biết cứu hộ là ưu tiên hàng đầu.

Tại tỉnh Aomori và Hokkaido, ghi nhận hơn 10 người bị thương, chưa có trường hợp tử vong. Chính quyền tỉnh Aomori cho biết khoảng 2.700 hộ bị mất điện.

Không có bất thường nào được báo cáo tại các nhà máy điện hạt nhân ở Hokkaido và các tỉnh Đông Bắc Aomori, Miyagi và Fukushima. Chính phủ cũng xác nhận không có bất thường tại nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân ở làng ven biển Thái Bình Dương Rokkasho, thuộc Aomori.

Dịch vụ tàu siêu tốc Tohoku Shinkansen bị tạm dừng giữa các ga Fukushima và Shin-Aomori. Một tàu siêu tốc chở 94 hành khách bị mắc kẹt trong thời gian ngắn tại tỉnh Aomori.

Những người bị đánh thức do trận động đất lúc nửa đêm kể lại nỗi kinh hoàng khi cố tìm nơi an toàn trong thời tiết dưới 0 độ C ngoài trời.

“Tôi đang ngủ thì rung lắc bắt đầu, như thể bị hất tung từ bên dưới. Sau đó, rung lắc theo cả phương thẳng đứng lẫn ngang kéo dài rất lâu” - một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở TP Hachinohe, tỉnh Aomori, với tờ Kyodo News.

Trước đó, đài NHK đưa tin hai tiêm kích F-2 của Lực lượng Phòng vệ Trên không đóng tại căn cứ Hyakuri ở tỉnh Ibaraki, một trực thăng tuần thám SH-60 của Lực lượng Phòng vệ Trên biển đóng tại căn cứ hải quân Ominato ở tỉnh Aomori, cùng hai tiêm kích F-35 của căn cứ Misawa, cũng thuộc Aomori, đã được triển khai để thu thập thông tin về động đất.