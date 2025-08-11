Đồng Nai hỗ trợ tìm việc làm cho người nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy 11/08/2025 19:21

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai có kế hoạch hỗ trợ tìm việc làm cho người nghỉ chính sách khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ giải quyết việc làm cho người nghỉ chính sách khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để người nghỉ việc được tham gia học nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm hoặc tham gia khởi nghiệp, ổn định cuộc sống.

Người nghỉ việc theo chính sách khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người lao động cấp tỉnh, cấp xã, người làm việc không chuyên trách tại ấp, khu phố trong các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ tổng hợp danh sách người nghỉ việc cần hỗ trợ; phối hợp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm. Làm đầu mối kết nối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Giao Sở Giáo dục triển khai việc đào tạo chuyển đổi nghề. Sở Tài chính tham mưu bố trí, hướng dẫn việc sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh để triển khai kế hoạch. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh làm đầu mối kết nối với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động.

UBND phường, xã rà soát, lập danh sách người nghỉ việc thuộc diện chính sách trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các sở, ngành triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình đào tạo nghề, thông tin về thị trường lao động để hỗ trợ giới thiệu việc làm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và quy trình đối với người nghỉ chính sách hưởng chế độ có nhu cầu hỗ trợ vay vốn.