Đồng Nai kịp thời ứng cứu, giúp dân khu vực bị ngập do mưa lớn 21/08/2025 16:30

(PLO)- Lực lượng công an và lực lượng Ban chỉ huy quân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được huy động để giúp người dân vùng mưa lụt tới nơi an toàn trong đêm.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, rạng sáng 21-8, sau trận mưa lớn kéo dài trên địa bàn thì tại phường Long Bình, Phước Tân, Long Hưng... xảy ra ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước, mức nước ở vùng trũng cao gần 2m.

Vì vậy nhiều người dân phải đứng lên tủ quần áo, gác xếp, trèo lên mái nhà không thoát ra ngoài được, trong đó có trẻ em và người già cần được hỗ trợ và ứng cứu.

Trung tá Phan Văn Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

Nhận được tin báo, Trung tá Phan Văn Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều động trên 50 cán bộ chiến sĩ và 4 xe của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đội Cảnh sát trên sông; Tổ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phường Bình Phước đến hiện trường phối hợp Công an phường Long Bình tổ chức đưa người dân khu vực an toàn.

Tại phường phường Long Bình, lực lượng chức năng đưa 20 người trong đó có trẻ em và người già bị mắc kẹt trong nhà đến nơi an toàn.

Đến sáng cùng ngày với sự nỗ lực cứu nạn cứu hộ, cán bộ chiến sĩ đã đưa được 20 người dân, trong đó nhiều trẻ em, người già và phụ nữ bị mắc kẹt trong nhà đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức vận động hàng trăm hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị ngập, lụt di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng di dời tài sản người dân trong vùng ngập.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục phối hợp Công an phường Long Bình tại khu vực bị nước ngập để giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân thu hồi các tài sản bị nước cuốn đi.

Sau khi nước rút, lực lượng chức năng tiếp tục dọn vệ sinh giúp người dân.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, rạng sáng cùng ngày Ban chỉ huy quân sự các địa phương đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng công an chức năng kịp thời đến ứng cứu, giúp dân khu vực mưa lũ khắc phục hậu quả thiên tai.