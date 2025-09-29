Đồng Nai quyết tâm tăng trưởng hai con số, đột phát trong nhiệm kỳ mới 29/09/2025 11:17

(PLO)- Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Đồng Nai quyết tâm tăng trưởng hai con số, xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Sáng ngày 29-9, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

450 đại biểu chính thức dự đại hội

Tham dự đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện hơn 131.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội chia năm tổ thảo luận các văn kiện về chuyên đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chuyên đề Kinh tế, hạ tầng, logistics, chuyển đổi số, kinh tế xanh, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội, chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác dân vận, xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: BTC

Đại hội tập trung vào các nội nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội không tiến hành bầu cử khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên mà công bố các quyết định của Trung ương về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I và báo cáo về Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, thế và lực mới, toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển đến 2030, tầm nhìn 2045.

Với phương châm “Đoàn kết - tiên phong - đột phá - hội nhập - phát triển”, đại hội khẳng định tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm lực và lợi thế sau hợp nhất, quyết tâm tăng trưởng hai con số, xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Quyết tâm đạt mức tăng trưởng hai con số

Trong Đại hội lần này đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm, đột phát như: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, khát vọng cống hiến vì lợi ích chung.

Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và toàn dân, quyết tâm đưa giải pháp đạt mức tăng trưởng hai con số, trở thành một trong những tỉnh thuộc nhóm đứng đầu của cả nước và phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Phát triển công nghiệp với cốt lõi là thu hút các nhà đầu tư ưu tiên các ngành công nghiệp cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ.

Phát triển dịch vụ với hạt nhân là đô thị dịch vụ tổng hợp sân bay Long Thành. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chiến lược đồng bộ nâng cao tính kết nối, mở rộng không phát triển mới.

Tập trung thực hiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lịch sử, truyền thống của vùng đất, con người Đồng Nai, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thu hút đầu tư phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mạnh của tỉnh.

Đảm bảo quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới phục vụ phát triển kinh tế xã hội